Od ponedjeljka potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli

RTV SLON

Potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli počinje u ponedjeljak, 16. novembra, zbog radova na djelimičnoj sanaciji putne infrastrukture.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, obustava će obuhvatiti dio ulice od raskrsnice s ulicama Nikole Tesle, odnosno transverzalom Siporex, i Husinskih rudara do kružnog toka Husino na magistralnom putu M-18.

Saobraćaj će na ovoj dionici biti potpuno obustavljen od 16. novembra pa sve do završetka radova.

Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca. Stanari dijela ulice obuhvaćenog obustavom pozvani su da prilagode kretanje i parkiranje svojih vozila te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

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