Obustave saobraćaja u Tuzli u nedjelju: Koje ulice se zatvaraju i kada?

Obustave saobraćaja u Tuzli u nedjelju, 25. oktobra, bit će na snazi u više gradskih ulica zbog održavanja desetog Tuzlanskog maratona. Policijska uprava Tuzla izdala je naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u periodu od 7 do 14:30 sati, uz postepeno otvaranje pojedinih raskrsnica nakon prolaska učesnika.

Obustave će obuhvatiti uži centar grada, dijelove sjeverne i južne saobraćajnice te prilaze Panonskim jezerima. Iz policije su objavili detaljnu satnicu zatvaranja ulica kako bi građani mogli na vrijeme planirati kretanje.

Obustave saobraćaja u Tuzli: Detaljna satnica zatvaranja ulica

Od 7 do 14:30 sati saobraćaj će biti obustavljen na mostu Panonika, odnosno u Ulici profesora Ibre Pašića, ulici koja vodi prema Ulici Kulina bana te ulici koja od Trga slobode vodi prema mostu.

Od 9 do 14 sati bit će zatvorene Ulica Ludviga Kube i Ulica Džindić mahala, sve do ulaza u kompleks Panonskih jezera.

Od 9 do 13:30 sati obustava će važiti za Ulicu Kulina bana, na dionici od Skvera do kružnog toka kod Tenisa, u obje saobraćajne trake.

Od 9 do 11:45 sati saobraćaj će biti obustavljen u Ulici 2. tuzlanske brigade i Ulici Maršala Tita, do raskrsnice na Brčanskoj Malti, uz zatvaranje južne saobraćajne trake.

Od 9 do 10:20 sati bit će zatvorena sjeverna kolovozna traka Južne magistrale, na pravcu kroz Ulicu 15. maja, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, Ulicu Obala Zmaja od Bosne, Ulicu Bosne Srebrene, Ulicu Mitra Trifunovića Uče, Ulicu Husinskih rudara i Ulicu Nikole Tesle.

Na ovoj dionici planirano je sukcesivno otvaranje saobraćaja svakih 25 minuta, između raskrsnica kod Džamije „Kralj Abdullah“, Elektro-Tuzle, Doma penzionera, Tržnog centra Tuzlanka i Bingo City Centra.

Od 9:30 do 10:30 sati bit će zatvorena Ulica Džemala Bijedića.

Od 9:45 do 11:45 sati obustava će obuhvatiti Franjevačku, Pozorišnu i Ulicu Kazan mahala, zatim Turalibegovu ulicu, Ulicu Maršala Tita, Aleju bosanskih vladara i Ulicu Ivana Ribara.

Od 10:15 do 13:30 sati bit će izmijenjen režim saobraćaja u Džafer mahali i Ulici Muhameda Hevaija Uskufija, kojom će se kretati učesnici maratona.

Na pojedinim dionicama omogućeno propuštanje vozila

U Džafer mahali i Ulici Muhameda Hevaija Uskufija od 12 do 13:30 sati bit će omogućeno povremeno i kontrolisano propuštanje vozila, uz kretanje smanjenom brzinom lijevom saobraćajnom trakom.

Desnom trakom u tom periodu kretat će se najsporiji učesnici maratona, uz pratnju bicikla ili motocikla.

Iz Policijske uprave Tuzla naglašavaju da će se pojedine raskrsnice otvarati nakon prolaska takmičara, u skladu sa sigurnosnim procjenama i planom organizacije događaja.

Građanima se savjetuje da u nedjelju, posebno tokom jutarnjih i prijepodnevnih sati, koriste alternativne pravce gdje je to moguće.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju upute ovlaštenih službenih lica i privremenu saobraćajnu signalizaciju koju će postaviti organizatori maratona.