Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

RTV SLON
Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Gradačac je grad u kojem se historija Bosne prepoznaje po bijeloj kuli koja se uzdiže iznad čaršije, dok se samo nekoliko kilometara dalje otvaraju mogućnosti za odmor uz jezera, jahanje konja i upoznavanje tradicionalnih domaćih proizvoda. Poznat po Husein-kapetanu Gradaščeviću, Zmaju od Bosne, ovaj grad na sjeveru Tuzlanskog kantona nudi mnogo više od obilaska svojih najpoznatijih historijskih znamenitosti.

Od stare gradske jezgre i Husejnija džamije, preko jezera Hazna i Vidara, do Mioničkog ranča i Sajma šljive, Gradačac povezuje historiju, prirodu, porodičnu rekreaciju i gastronomsku tradiciju.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Posebnu vrijednost ovom kraju daju ljudi koji razvijaju turističke sadržaje, čuvaju domaće proizvode i organizuju manifestacije po kojima je Gradačac prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine.

Kula Zmaja od Bosne, najprepoznatljiviji simbol Gradačca

Teško je zamisliti posjetu Gradačcu bez obilaska njegove najpoznatije znamenitosti, Kule Zmaja od Bosne.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Smještena na uzvišenju iznad gradskog središta, kula je dio starog gradačačkog utvrđenja i jedno od najprepoznatljivijih obilježja ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Njena historija neraskidivo je povezana s Husein-kapetanom Gradaščevićem, jednim od najznačajnijih bosanskih historijskih ličnosti iz prve polovine 19. stoljeća.

Poznat kao Zmaj od Bosne, Husein-kapetan Gradaščević predvodio je Pokret za autonomiju Bosne u Osmanskom carstvu. Njegovo ime i danas predstavlja važan dio identiteta Gradačca, ali i šire bosanskohercegovačke historije.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Kula i okolni fortifikacijski kompleks privlače posjetioce svojom arhitekturom, kamenim zidinama i položajem s kojeg se pruža pogled na grad i okolinu.

Poseban doživljaj predstavlja šetnja prostorom starog utvrđenja, gdje se mogu upoznati tragovi različitih historijskih perioda i način na koji se Gradačac razvijao oko svog najvažnijeg odbrambenog i upravnog središta.

Za ljubitelje historije, arhitekture i fotografije ovo je nezaobilazna lokacija, ali i najbolje mjesto za početak upoznavanja grada.

Husejnija džamija i stara gradačačka čaršija

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

U neposrednoj blizini Kule Zmaja od Bosne nalazi se Husejnija džamija, jedan od najznačajnijih kulturno-historijskih i vjerskih objekata Gradačca.

Džamiju je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević, a njena historija dodatno povezuje gradsko jezgro s vremenom kada je porodica Gradaščević imala važnu ulogu u političkom i društvenom životu Bosne.

Husejnija džamija ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Posebno se izdvaja po arhitekturi, dekorativnim elementima i historijskoj vrijednosti.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Zajedno s Kulom Zmaja od Bosne i starom čaršijom čini važnu kulturno-historijsku cjelinu koju vrijedi upoznati tokom obilaska grada.

Šetnja starim ulicama omogućava posjetiocima da dožive Gradačac izvan njegovih najpoznatijih razglednica, kroz svakodnevni život, ugostiteljske objekte i građevine koje podsjećaju na njegovu dugu prošlost.

Mionički ranč, jahanje konja i porodična avantura u prirodi

Za posjetioce koji žele drugačiji doživljaj Gradačca zanimljiva destinacija je Mionički ranč, smješten u Mionici, približno petnaestak minuta vožnje od gradskog centra.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Ovaj porodični ranč nastao je iz ljubavi prema konjima i prirodi, a njegova priča o uzgoju konja počela je 2007. godine.

Vremenom je prostor proširen i uređen za posjetioce, pa danas predstavlja mjesto za porodične izlete, druženje i aktivan odmor.

Među najzanimljivijim sadržajima izdvaja se rekreativno jahanje. Posjetioci koji nemaju prethodnog iskustva mogu se upoznati s konjima i jahati unutar ranča, uz pratnju osoblja.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Za terensko jahanje izvan uređenog prostora potrebno je odgovarajuće iskustvo, jer takve aktivnosti zahtijevaju bolje poznavanje konja i sigurnog kretanja.

Pored jahanja, Mionički ranč u svojoj ponudi ima adrenalinski park, zipline, jezero i sadržaje namijenjene djeci, uključujući dječiji vozić i prostor za igru.

Posebnu vrijednost ovom mjestu daje domaćinski ambijent. U ugostiteljskoj ponudi naglasak je na tradicionalnim jelima, među kojima su domaća kuhana jela i specijaliteti bosanske kuhinje.

Zahvaljujući takvoj ponudi, Mionički ranč predstavlja zanimljiv izbor za porodice s djecom, ljubitelje životinja i sve koji žele provesti nekoliko sati u prirodi.

Jezero Vidara, od ribolova i ronjenja do vožnje čamcem

Među prirodnim i rekreativnim lokalitetima Gradačca posebno mjesto zauzima jezero Vidara.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive
Jezero Vidara Gradačac

Riječ je o vještačkom jezeru izgrađenom 1971. godine, prvenstveno radi zaštite nizvodnog područja od poplava.

Vremenom je Vidara postala zanimljivo mjesto za ribolov, rekreaciju, ronjenje i boravak uz vodu, a danas predstavlja jedan od važnih izletničkih prostora grada.

Jezero je poznato po bogatom ribljem fondu i aktivnostima lokalnih sportskih i rekreativnih udruženja.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Posebnu ulogu ima Ronilački klub Vidara, čiji članovi organizuju ronilačke aktivnosti, obuke i učestvuju u očuvanju jezera.

Na Vidari djeluju i ribolovci, a posjetiocima su, prema informacijama lokalnih domaćina, dostupne mogućnosti vožnje čamcima i organizovanog obilaska jezera.

Za veće grupe mogu se organizovati i vožnje splavovima, uz prethodni dogovor i odgovarajuće sigurnosne mjere.

Ljubitelji prirode na jezeru mogu uživati i u posmatranju biljnog i životinjskog svijeta. Posebno su zanimljive vodene biljke, među kojima se izdvajaju lokvanji koji rastu na pojedinim dijelovima jezera.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Kupanje se također spominje među rekreativnim aktivnostima na Vidari, ali prije ulaska u vodu potrebno je provjeriti aktuelne rezultate ispitivanja kvaliteta vode, stanje na kupališnim lokacijama i sigurnosne uslove.

Za posjetioce koji ne planiraju aktivnosti na vodi, šetnja obalom, fotografisanje i odmor u prirodi predstavljaju jednostavan način da upoznaju mirniju stranu Gradačca.

Hazna, još jedno jezero nadomak gradskog središta

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Pored Vidare, Gradačac ima i jezero Hazna, koje upotpunjuje prirodnu i izletničku ponudu grada.

Hazna je također vještačko jezero, a njegova prvobitna namjena povezana je sa zaštitom područja od poplava.

Danas ovaj prostor predstavlja mjesto za šetnju, rekreaciju i odmor u prirodnom okruženju.

Blizina grada omogućava da se posjeta Hazni jednostavno poveže s obilaskom Kule Zmaja od Bosne, Husejnija džamije i drugih gradskih znamenitosti.

Za posjetioce koji žele provesti dan bez užurbanog rasporeda, oba gradačačka jezera predstavljaju zanimljivu dopunu kulturno-historijskom obilasku.

Gradačačka šljiva, tradicija koja je postala simbol kraja

Uz Kulu Zmaja od Bosne i gradska jezera, jedna od najprepoznatljivijih posebnosti Gradačca jeste šljiva.

Voćarska tradicija ovog kraja razvijala se generacijama, a proizvodnja šljive ostala je važan dio lokalne poljoprivrede i privrednog identiteta.

Šljive iz gradačačkog kraja koriste se za različite proizvode, od svježeg i sušenog voća do džemova, pekmeza, sokova i drugih domaćih prerađevina.

Posebnu vrijednost tim proizvodima daju porodična gazdinstva i proizvođači koji njeguju tradicionalne načine prerade voća. Među njima je i lokalni proizvođač Zijad Bahić, koji se bavi pčelarstvom i preradom različitih domaćih proizvoda.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

U njegovoj ponudi nalaze se med, proizvodi od šljive, jabukov pekmez, sokovi i druge prerađevine. Poseban naglasak stavlja na proizvode bez dodatog šećera, među kojima je i džem od šljiva.

Za posjetioce koji žele ponijeti autentičan suvenir iz Gradačca, upravo su domaći proizvodi jedan od zanimljivijih izbora.

Kupovina takvih proizvoda istovremeno predstavlja podršku malim proizvođačima i lokalnoj poljoprivredi.

Sajam šljive, manifestacija po kojoj je Gradačac poznat širom regije

Posebno mjesto u privrednoj i turističkoj tradiciji Gradačca zauzima Sajam šljive, manifestacija koja već više od pola stoljeća okuplja proizvođače, izlagače, privrednike i posjetioce.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

Ovaj događaj jedan je od najprepoznatljivijih sajmova poljoprivrede i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini.

Sajam je prilika za predstavljanje voća, domaćih proizvoda, poljoprivredne opreme i novih mogućnosti saradnje među proizvođačima. Za turiste je posebno zanimljiva mogućnost da na jednom mjestu upoznaju gastronomsku i poljoprivrednu ponudu gradačačkog kraja.

 

Osim svježih šljiva i voćnih prerađevina, tokom sajamskih dana predstavljaju se i drugi proizvodi, od meda i domaćih sokova do različitih prehrambenih specijaliteta.

Manifestacija ima i značajnu društvenu ulogu jer okuplja stanovnike Gradačca, njihove goste i posjetioce iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona.

Za one koji žele upoznati Gradačac kroz njegove proizvode, ljude i privrednu tradiciju, dolazak u vrijeme Sajma šljive može biti posebno zanimljiv doživljaj.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Gradačcu?

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend u Gradačcu, ovih jedanaest preporuka pomoći će vam da upoznate njegove historijske znamenitosti, prirodne ljepote i domaće proizvode.

Gradačac: Od Kule Zmaja od Bosne do jezera i okusa šljive

1. Posjetite Kulu Zmaja od Bosne. Upoznajte najpoznatiji simbol Gradačca i historiju Husein-kapetana Gradaščevića.

2. Uživajte u pogledu na grad s prostora starog utvrđenja. Fotografisanje kule i panorame Gradačca nezaobilazan je dio obilaska.

3. Obiđite Husejnija džamiju. Posjetite nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević.

4. Prošetajte starom gradačačkom čaršijom. Upoznajte historijske građevine, gradski ambijent i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

5. Posjetite Mionički ranč. Provedite nekoliko sati u prirodi, upoznajte konje i isprobajte rekreativno jahanje uz pratnju osoblja.

6. Uživajte u adrenalinskim sadržajima ranča. Ako su dostupni, isprobajte zipline ili druge aktivnosti, dok najmlađi mogu uživati u dječijim sadržajima.

7. Provedite vrijeme na jezeru Vidara. Uživajte u šetnji, ribolovu ili organizovanoj vožnji čamcem, uz prethodnu provjeru dostupnosti sadržaja.

8. Posjetite jezero Hazna. Odvojite vrijeme za mirniji odmor i boravak uz vodu.

9. Probajte domaće proizvode od šljive. Potražite džem, pekmez, suhe šljive i druge lokalne specijalitete.

10. Posjetite Sajam šljive. Ako se vaš dolazak poklopi s održavanjem manifestacije, upoznajte proizvođače i poljoprivrednu tradiciju ovog kraja.

11. Uživajte u tradicionalnoj bosanskoj hrani. Posjetu završite domaćim jelima, kafom ili kupovinom proizvoda lokalnih domaćinstava.

Pogledajte turističku priču o Gradačcu

Historijsko naslijeđe Zmaja od Bosne, jezera Hazna i Vidara, Mionički ranč i tradicija proizvodnje šljive predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz upoznavanje znamenitosti, prirodnih lokaliteta i domaćih proizvođača serijal prikazuje različite mogućnosti za izlet i odmor u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Turistički vodič kroz Gradačac, njegove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.

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