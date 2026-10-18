Gradačac je grad u kojem se historija Bosne prepoznaje po bijeloj kuli koja se uzdiže iznad čaršije, dok se samo nekoliko kilometara dalje otvaraju mogućnosti za odmor uz jezera, jahanje konja i upoznavanje tradicionalnih domaćih proizvoda. Poznat po Husein-kapetanu Gradaščeviću, Zmaju od Bosne, ovaj grad na sjeveru Tuzlanskog kantona nudi mnogo više od obilaska svojih najpoznatijih historijskih znamenitosti.

Od stare gradske jezgre i Husejnija džamije, preko jezera Hazna i Vidara, do Mioničkog ranča i Sajma šljive, Gradačac povezuje historiju, prirodu, porodičnu rekreaciju i gastronomsku tradiciju.

Posebnu vrijednost ovom kraju daju ljudi koji razvijaju turističke sadržaje, čuvaju domaće proizvode i organizuju manifestacije po kojima je Gradačac prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine.

Kula Zmaja od Bosne, najprepoznatljiviji simbol Gradačca

Teško je zamisliti posjetu Gradačcu bez obilaska njegove najpoznatije znamenitosti, Kule Zmaja od Bosne.

Smještena na uzvišenju iznad gradskog središta, kula je dio starog gradačačkog utvrđenja i jedno od najprepoznatljivijih obilježja ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Njena historija neraskidivo je povezana s Husein-kapetanom Gradaščevićem, jednim od najznačajnijih bosanskih historijskih ličnosti iz prve polovine 19. stoljeća.

Poznat kao Zmaj od Bosne, Husein-kapetan Gradaščević predvodio je Pokret za autonomiju Bosne u Osmanskom carstvu. Njegovo ime i danas predstavlja važan dio identiteta Gradačca, ali i šire bosanskohercegovačke historije.

Kula i okolni fortifikacijski kompleks privlače posjetioce svojom arhitekturom, kamenim zidinama i položajem s kojeg se pruža pogled na grad i okolinu.

Poseban doživljaj predstavlja šetnja prostorom starog utvrđenja, gdje se mogu upoznati tragovi različitih historijskih perioda i način na koji se Gradačac razvijao oko svog najvažnijeg odbrambenog i upravnog središta.

Za ljubitelje historije, arhitekture i fotografije ovo je nezaobilazna lokacija, ali i najbolje mjesto za početak upoznavanja grada.

Husejnija džamija i stara gradačačka čaršija

U neposrednoj blizini Kule Zmaja od Bosne nalazi se Husejnija džamija, jedan od najznačajnijih kulturno-historijskih i vjerskih objekata Gradačca.

Džamiju je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević, a njena historija dodatno povezuje gradsko jezgro s vremenom kada je porodica Gradaščević imala važnu ulogu u političkom i društvenom životu Bosne.

Husejnija džamija ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Posebno se izdvaja po arhitekturi, dekorativnim elementima i historijskoj vrijednosti.

Zajedno s Kulom Zmaja od Bosne i starom čaršijom čini važnu kulturno-historijsku cjelinu koju vrijedi upoznati tokom obilaska grada.

Šetnja starim ulicama omogućava posjetiocima da dožive Gradačac izvan njegovih najpoznatijih razglednica, kroz svakodnevni život, ugostiteljske objekte i građevine koje podsjećaju na njegovu dugu prošlost.

Mionički ranč, jahanje konja i porodična avantura u prirodi

Za posjetioce koji žele drugačiji doživljaj Gradačca zanimljiva destinacija je Mionički ranč, smješten u Mionici, približno petnaestak minuta vožnje od gradskog centra.

Ovaj porodični ranč nastao je iz ljubavi prema konjima i prirodi, a njegova priča o uzgoju konja počela je 2007. godine.

Vremenom je prostor proširen i uređen za posjetioce, pa danas predstavlja mjesto za porodične izlete, druženje i aktivan odmor.

Među najzanimljivijim sadržajima izdvaja se rekreativno jahanje. Posjetioci koji nemaju prethodnog iskustva mogu se upoznati s konjima i jahati unutar ranča, uz pratnju osoblja.

Za terensko jahanje izvan uređenog prostora potrebno je odgovarajuće iskustvo, jer takve aktivnosti zahtijevaju bolje poznavanje konja i sigurnog kretanja.

Pored jahanja, Mionički ranč u svojoj ponudi ima adrenalinski park, zipline, jezero i sadržaje namijenjene djeci, uključujući dječiji vozić i prostor za igru.

Posebnu vrijednost ovom mjestu daje domaćinski ambijent. U ugostiteljskoj ponudi naglasak je na tradicionalnim jelima, među kojima su domaća kuhana jela i specijaliteti bosanske kuhinje.

1 od 7

Zahvaljujući takvoj ponudi, Mionički ranč predstavlja zanimljiv izbor za porodice s djecom, ljubitelje životinja i sve koji žele provesti nekoliko sati u prirodi.

Jezero Vidara, od ribolova i ronjenja do vožnje čamcem

Među prirodnim i rekreativnim lokalitetima Gradačca posebno mjesto zauzima jezero Vidara.

Riječ je o vještačkom jezeru izgrađenom 1971. godine, prvenstveno radi zaštite nizvodnog područja od poplava.

Vremenom je Vidara postala zanimljivo mjesto za ribolov, rekreaciju, ronjenje i boravak uz vodu, a danas predstavlja jedan od važnih izletničkih prostora grada.

Jezero je poznato po bogatom ribljem fondu i aktivnostima lokalnih sportskih i rekreativnih udruženja.

Posebnu ulogu ima Ronilački klub Vidara, čiji članovi organizuju ronilačke aktivnosti, obuke i učestvuju u očuvanju jezera.

Na Vidari djeluju i ribolovci, a posjetiocima su, prema informacijama lokalnih domaćina, dostupne mogućnosti vožnje čamcima i organizovanog obilaska jezera.

Za veće grupe mogu se organizovati i vožnje splavovima, uz prethodni dogovor i odgovarajuće sigurnosne mjere.

Ljubitelji prirode na jezeru mogu uživati i u posmatranju biljnog i životinjskog svijeta. Posebno su zanimljive vodene biljke, među kojima se izdvajaju lokvanji koji rastu na pojedinim dijelovima jezera.

Kupanje se također spominje među rekreativnim aktivnostima na Vidari, ali prije ulaska u vodu potrebno je provjeriti aktuelne rezultate ispitivanja kvaliteta vode, stanje na kupališnim lokacijama i sigurnosne uslove.

Za posjetioce koji ne planiraju aktivnosti na vodi, šetnja obalom, fotografisanje i odmor u prirodi predstavljaju jednostavan način da upoznaju mirniju stranu Gradačca.

Hazna, još jedno jezero nadomak gradskog središta

Pored Vidare, Gradačac ima i jezero Hazna, koje upotpunjuje prirodnu i izletničku ponudu grada.

Hazna je također vještačko jezero, a njegova prvobitna namjena povezana je sa zaštitom područja od poplava.

Danas ovaj prostor predstavlja mjesto za šetnju, rekreaciju i odmor u prirodnom okruženju.

Blizina grada omogućava da se posjeta Hazni jednostavno poveže s obilaskom Kule Zmaja od Bosne, Husejnija džamije i drugih gradskih znamenitosti.

Za posjetioce koji žele provesti dan bez užurbanog rasporeda, oba gradačačka jezera predstavljaju zanimljivu dopunu kulturno-historijskom obilasku.

Gradačačka šljiva, tradicija koja je postala simbol kraja

Uz Kulu Zmaja od Bosne i gradska jezera, jedna od najprepoznatljivijih posebnosti Gradačca jeste šljiva.

Voćarska tradicija ovog kraja razvijala se generacijama, a proizvodnja šljive ostala je važan dio lokalne poljoprivrede i privrednog identiteta.

Šljive iz gradačačkog kraja koriste se za različite proizvode, od svježeg i sušenog voća do džemova, pekmeza, sokova i drugih domaćih prerađevina.

Posebnu vrijednost tim proizvodima daju porodična gazdinstva i proizvođači koji njeguju tradicionalne načine prerade voća. Među njima je i lokalni proizvođač Zijad Bahić, koji se bavi pčelarstvom i preradom različitih domaćih proizvoda.

U njegovoj ponudi nalaze se med, proizvodi od šljive, jabukov pekmez, sokovi i druge prerađevine. Poseban naglasak stavlja na proizvode bez dodatog šećera, među kojima je i džem od šljiva.

Za posjetioce koji žele ponijeti autentičan suvenir iz Gradačca, upravo su domaći proizvodi jedan od zanimljivijih izbora.

Kupovina takvih proizvoda istovremeno predstavlja podršku malim proizvođačima i lokalnoj poljoprivredi.

Sajam šljive, manifestacija po kojoj je Gradačac poznat širom regije

Posebno mjesto u privrednoj i turističkoj tradiciji Gradačca zauzima Sajam šljive, manifestacija koja već više od pola stoljeća okuplja proizvođače, izlagače, privrednike i posjetioce.

Ovaj događaj jedan je od najprepoznatljivijih sajmova poljoprivrede i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini.

Sajam je prilika za predstavljanje voća, domaćih proizvoda, poljoprivredne opreme i novih mogućnosti saradnje među proizvođačima. Za turiste je posebno zanimljiva mogućnost da na jednom mjestu upoznaju gastronomsku i poljoprivrednu ponudu gradačačkog kraja.

Osim svježih šljiva i voćnih prerađevina, tokom sajamskih dana predstavljaju se i drugi proizvodi, od meda i domaćih sokova do različitih prehrambenih specijaliteta.

Manifestacija ima i značajnu društvenu ulogu jer okuplja stanovnike Gradačca, njihove goste i posjetioce iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona.

1 od 7

Za one koji žele upoznati Gradačac kroz njegove proizvode, ljude i privrednu tradiciju, dolazak u vrijeme Sajma šljive može biti posebno zanimljiv doživljaj.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Gradačcu?

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend u Gradačcu, ovih jedanaest preporuka pomoći će vam da upoznate njegove historijske znamenitosti, prirodne ljepote i domaće proizvode.

1. Posjetite Kulu Zmaja od Bosne. Upoznajte najpoznatiji simbol Gradačca i historiju Husein-kapetana Gradaščevića.

2. Uživajte u pogledu na grad s prostora starog utvrđenja. Fotografisanje kule i panorame Gradačca nezaobilazan je dio obilaska.

3. Obiđite Husejnija džamiju. Posjetite nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević.

4. Prošetajte starom gradačačkom čaršijom. Upoznajte historijske građevine, gradski ambijent i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

5. Posjetite Mionički ranč. Provedite nekoliko sati u prirodi, upoznajte konje i isprobajte rekreativno jahanje uz pratnju osoblja.

6. Uživajte u adrenalinskim sadržajima ranča. Ako su dostupni, isprobajte zipline ili druge aktivnosti, dok najmlađi mogu uživati u dječijim sadržajima.

7. Provedite vrijeme na jezeru Vidara. Uživajte u šetnji, ribolovu ili organizovanoj vožnji čamcem, uz prethodnu provjeru dostupnosti sadržaja.

8. Posjetite jezero Hazna. Odvojite vrijeme za mirniji odmor i boravak uz vodu.

9. Probajte domaće proizvode od šljive. Potražite džem, pekmez, suhe šljive i druge lokalne specijalitete.

10. Posjetite Sajam šljive. Ako se vaš dolazak poklopi s održavanjem manifestacije, upoznajte proizvođače i poljoprivrednu tradiciju ovog kraja.

11. Uživajte u tradicionalnoj bosanskoj hrani. Posjetu završite domaćim jelima, kafom ili kupovinom proizvoda lokalnih domaćinstava.

Pogledajte turističku priču o Gradačcu

Historijsko naslijeđe Zmaja od Bosne, jezera Hazna i Vidara, Mionički ranč i tradicija proizvodnje šljive predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz upoznavanje znamenitosti, prirodnih lokaliteta i domaćih proizvođača serijal prikazuje različite mogućnosti za izlet i odmor u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Turistički vodič kroz Gradačac, njegove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.