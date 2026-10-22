Tuzlanski kanton destinacija je u kojoj se na relativno malom prostoru susreću slana jezera, srednjovjekovne tvrđave, planinski predjeli, stare čaršije i tradicija domaće proizvodnje. Od Panonskih jezera u centru Tuzle, preko Starog grada Srebrenika i Kule Zmaja od Bosne, do Konjuha, jezera Modrac i seoskih domaćinstava, ovaj dio Bosne i Hercegovine pruža mnogo mogućnosti za izlete, odmor i upoznavanje kulturno-historijskog naslijeđa.

Posebnost Tuzlanskog kantona nije samo u njegovim poznatim turističkim atrakcijama. Mnoga zanimljiva mjesta nalaze se izvan najposjećenijih ruta, u manjim naseljima, na obroncima planina, uz jezera i u starim čaršijama koje čuvaju običaje i način života karakterističan za ovaj kraj.

Jedan dan može biti dovoljan za upoznavanje pojedine destinacije, ali za istraživanje prirodnih, kulturnih i gastronomskih posebnosti cijelog kantona potrebno je mnogo više vremena.

Tuzlanski kanton, mjesto gdje se susreću historija i savremeni život

Historija Tuzlanskog kantona seže hiljadama godina unazad, a jedan od najstarijih tragova života na ovom području povezan je sa solju i neolitskim naseljavanjem prostora današnje Tuzle.

So je stoljećima oblikovala privredni razvoj ovog kraja, a njena važnost vidljiva je i danas kroz prepoznatljiv identitet grada i Panonska jezera.

Srednjovjekovni period ostavio je brojne tragove u obliku stećaka, starih gradova i utvrđenja. Posebno vrijedni lokaliteti nalaze se u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Teočaku, Kalesiji i Živinicama.

Tokom osmanskog perioda razvijale su se čaršije, trgovina, zanatstvo i vjerski objekti, dok je industrijalizacija u kasnijim stoljećima snažno uticala na razvoj Tuzle, Banovića, Lukavca i drugih sredina.

Danas se različiti historijski periodi mogu upoznati kroz obilazak gradskih jezgara, muzeja, tvrđava i kulturnih ustanova.

Panonska jezera, slana oaza u centru Tuzle

Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Tuzlanskog kantona nalazi se u samom centru Tuzle.

Kompleks Panonskih jezera poseban je po tome što posjetiocima omogućava kupanje u slanoj vodi bez odlaska iz urbanog dijela grada. Tri slana jezera, uređene plaže, Slani slapovi i prateći sadržaji tokom ljetne sezone privlače posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Panonska jezera imaju i edukativnu vrijednost. Arheološki park Neolitsko sojeničko naselje približava posjetiocima daleku prošlost ovog područja, dok geološka postavka govori o nekadašnjem Panonskom moru i nastanku naslaga soli.

Njihova blizina gradskom jezgru omogućava da se kupanje poveže s obilaskom Trga slobode, Korza, Gradskog parka, muzeja i galerija.

Posebno mjesto u kulturnoj ponudi Tuzle zauzimaju Atelje Ismeta Mujezinovića, Međunarodna galerija portreta i druge ustanove koje čuvaju umjetničko i historijsko naslijeđe grada.

Jezera Tuzlanskog kantona, od Modraca do Sniježnice i Gorskog oka

Iako su Panonska jezera najpoznatija, Tuzlanski kanton ima brojne druge vodene površine koje predstavljaju zanimljive izletničke destinacije.

Među njima se izdvaja jezero Modrac, koje povezuje područja Lukavca, Tuzle i Živinica. Njegove obale pružaju mogućnosti za šetnju, ribolov i boravak na otvorenom, dok je vožnja čamcem jedan od zanimljivijih načina upoznavanja jezera.

U Gradačcu se nalaze jezera Hazna i Vidara, koja su prvobitno nastala radi zaštite od poplava, a vremenom su postala važni prostori za odmor i rekreaciju.

Vidara je posebno zanimljiva ljubiteljima ribolova, ronjenja i aktivnosti na vodi, dok oba jezera omogućavaju predah u prirodnom ambijentu nedaleko od gradskog središta.

Rajsko jezero u Bašigovcima, na području Živinica, još je jedna poznata destinacija za ljetni odmor i rekreaciju.

Mirniji ambijent nudi jezero Sniježnica, koje povezuje područja Sapne i Teočaka. Okruženo zelenim brdima, posebno je zanimljivo ljubiteljima prirode, fotografije i ribolova.

U kladanjskom kraju nalazi se i Gorsko oko, poznato kao Paučko jezero, čiji šumski ambijent predstavlja drugačiji doživljaj od velikih i posjećenih jezera.

Za posjetioce je važno da prije planiranja kupanja provjere kvalitet vode i aktuelne uslove na pojedinim lokalitetima, jer nisu sva jezera uređena ili namijenjena za kupališni turizam.

Konjuh, Majevica i izletišta za aktivan odmor

Ljubitelji prirode u Tuzlanskom kantonu mogu pronaći brojne mogućnosti za planinarenje, biciklizam, rekreaciju i porodične izlete.

Planina Konjuh jedan je od najznačajnijih prirodnih prostora ovog kraja. Njene šume, planinarske staze, izvori i vidikovci privlače posjetioce koji žele provesti vrijeme na otvorenom.

Posebno mjesto zauzima Muška voda kod Kladnja, lokalitet koji je generacijama prepoznatljiv po izvoru i prirodnom ambijentu. Za aktivniji odmor zanimljivi su planinarski dom Miljkovac na lokalitetu Obli vrh, izletište Bebrava i penjačka ruta Via Ferrata na Hotanskom kršu.

U Banovićima se izdvajaju Zlaća i Mačkovac, izletišta koja omogućavaju odmor u šumskom ambijentu, dok se ljubitelji prirode mogu uputiti i prema drugim dijelovima Konjuha.

Tuzla nudi izletište Ilinčica, s uređenim prostorima za šetnju i vidikovcima s kojih se pruža pogled na grad.

Dodatne mogućnosti za boravak u prirodi pružaju Vršani, Majevica i brdski predjeli istočnog dijela Tuzlanskog kantona.

Zimski mjeseci također donose mogućnosti za rekreaciju, posebno na Karauli kod Kladnja, gdje skijaški sadržaji zavise od vremenskih i snježnih uslova.

Stari grad Srebrenik, Kula Zmaja od Bosne i tvrđave koje čuvaju prošlost

Kulturno-historijska ponuda Tuzlanskog kantona posebno se izdvaja po srednjovjekovnim utvrđenjima.

Stari grad Srebrenik, smješten na strmoj stijeni iznad Gornjeg Srebrenika, jedan je od najprepoznatljivijih historijskih lokaliteta sjeveroistočne Bosne.

Prvi pisani spomen Srebrenika veže se za 1333. godinu i povelju bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Danas njegove zidine, kule i pristupni most privlače ljubitelje historije i fotografije.

U Gradačcu se iznad starog gradskog jezgra uzdiže Kula Zmaja od Bosne, povezana s Husein-kapetanom Gradaščevićem i Pokretom za autonomiju Bosne u 19. stoljeću.

Nedaleko od kule nalazi se Husejnija džamija, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević.

Gračanički kraj čuva ostatke srednjovjekovnog grada Soko, dok se u Teočaku nalazi stara tvrđava koja se u pisanim izvorima prvi put spominje 1432. godine.

U Starom Teočaku provode se arheološka istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi, s ciljem očuvanja vrijednog kulturno-historijskog naslijeđa.

Ovi lokaliteti predstavljaju mogućnost za razvoj povezanih turističkih ruta posvećenih srednjovjekovnoj historiji Bosne.

Stećci, pećine i stare čaršije, naslijeđe koje vrijedi upoznati

Tuzlanski kanton čuva i brojne manje poznate kulturno-historijske lokalitete.

Među njima se izdvajaju nekropola stećaka Mramorje u Bulatovcima kod Kalesije i stećci u Bašigovcima na području Živinica.

Ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici svjedoče o nekadašnjem načinu života, vjerovanjima i umjetničkom izražavanju stanovništva ovog prostora.

U kladanjskom kraju nalazi se Djevojačka pećina, poznata po narodnoj legendi i tradicionalnim vjerskim okupljanjima. Za ljubitelje historije zanimljivi su i Titova pećina kod Plahovića te tragovi Starog rimskog puta.

Poseban značaj imaju i gradska naslijeđa. Gračanička sahat-kula, stara čaršija i historijske građevine svjedoče o dugoj trgovačkoj i zanatskoj tradiciji grada.

U Puračiću kod Lukavca nalaze se Hram Svetog proroka Ilije i Čaršijska džamija, dok ovaj kraj čuva i tradiciju jednog od najpoznatijih vašara u Bosni i Hercegovini.

Među vrijednim primjerima tradicionalne arhitekture nalaze se Vila Solvay u Lukavcu, Kuća Mare Popović u Gračanici i brojne stare bosanske kuće i etno cjeline.

Banovićki Ćiro i industrijsko naslijeđe koje postaje turistička atrakcija

Historija Tuzlanskog kantona snažno je povezana s rudarstvom, željeznicom i industrijom.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola tog naslijeđa jeste banovićki Ćiro, parna lokomotiva povezana s dugom tradicijom transporta uglja uskotračnom željeznicom.

Posebnu vrijednost predstavlja muzejska postavka „Banovićka Ćirolija“, u kojoj se čuvaju rudarski alati, fotografije, dokumenti i drugi predmeti koji govore o razvoju rudarskog kraja.

Historija Banovića neraskidivo je povezana i s izgradnjom omladinske pruge Brčko–Banovići 1946. godine.

Industrijsko naslijeđe može se upoznati i u Živinicama, gdje stari gater iz 1908. godine podsjeća na tradiciju prerade drveta i razvoj nekadašnje tvornice Konjuh.

U Gračanici je industrijski i poduzetnički razvoj izrastao iz duge zanatske i trgovačke tradicije, zbog čega je grad poznat i kao „od posla čaršija“.

Takvi lokaliteti otvaraju mogućnost da se industrijska historija predstavi kao dio turističkog identiteta, a ne samo kao sjećanje na nekadašnju proizvodnju.

Gračaničko keranje, etno avlije i zanati koji se prenose generacijama

Jedna od posebnih vrijednosti Tuzlanskog kantona nalazi se u očuvanju tradicionalnih zanata i ručnog rada.

U Gračanici djeluje Udruženje „Gračaničko keranje“, smješteno u Kući Mare Popović, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Članice udruženja čuvaju tradicionalno umijeće keranja, posebnu tehniku ručnog rada šivaćom iglom, bez unaprijed pripremljene mustre.

Osim tradicionalnih ukrasnih predmeta, izrađuju nakit i suvenire, a njihov rad posebno je prepoznatljiv kroz izradu Cvijeta Srebrenice, međunarodnog simbola sjećanja na žrtve genocida.

U Doboj Istoku, u Klokotnici, nalazi se Etno park Avlija Mujkić, gdje se čuvaju stari predmeti, tradicionalno posuđe i zanatske vještine.

Sličan doživljaj nudi Etno avlija Mačkovac u Banovićima, koja kroz tradicionalne objekte, vodenice i rukotvorine približava nekadašnji život bosanskih domaćinstava.

Lokalna udruženja žena dodatno doprinose očuvanju naslijeđa kroz izradu rukotvorina, pripremu domaćih proizvoda i organizaciju manifestacija.

Od gradačačke šljive do čelićke jagode, okusi domaćeg kraja

Turističko upoznavanje Tuzlanskog kantona ne može biti potpuno bez lokalne gastronomije.

Gradačac je generacijama prepoznatljiv po proizvodnji šljive, a upravo je ovo voće postalo jedan od glavnih simbola njegovog poljoprivrednog identiteta.

Tradicionalni Sajam šljive okuplja proizvođače i privrednike, dok posjetiocima pruža mogućnost upoznavanja domaćih proizvoda i voćarske tradicije.

Čelić je posebno poznat po uzgoju jagoda, koje tokom sezone predstavljaju jedan od najtraženijih domaćih proizvoda ovog kraja.

U Puračiću se priprema tradicionalna puračka ćaska, jelo čije je umijeće pripremanja i služenja uvršteno na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine.

Tuzla je prepoznatljiva po ćevapima, dok se u planinskim predjelima Konjuha i okolnih naselja posebno cijene domaći sir, tradicionalne pite, jela pripremljena u domaćinstvima i drugi specijaliteti bosanske kuhinje.

Lokalni pčelari i proizvođači nude med, pekmeze, sokove, džemove i druge proizvode koji mogu predstavljati autentičnu uspomenu na posjetu.

Manifestacije koje obogaćuju turističku ponudu tokom godine

Pored prirodnih i historijskih lokaliteta, turistički život Tuzlanskog kantona obilježavaju brojne manifestacije.

U Tuzli se održavaju Kaleidoskop, Ljeto u Tuzli i Zima u Tuzli, koje kroz muzičke, umjetničke i druge programe privlače različite generacije.

Gradačac je poznat po Sajmu šljive, dok Srebrenik njeguje tradiciju manifestacija Dani Povelje i Otvoreni grad umjetnosti.

Puračićki vašar jedan je od najprepoznatljivijih događaja ovog kraja, a njegov značaj nadilazi trgovinu jer predstavlja dio dugogodišnje društvene i kulturne tradicije.

U Živinicama se organizuju Ljetni dani dijaspore, dok se u Kladnju posebno izdvajaju kulturni programi i tradicionalna okupljanja kod Djevojačke pećine.

Sajam „Čuvarice tradicije“ u Doboj Istoku usmjeren je na promociju domaćih proizvoda, rukotvorina i starih zanata.

Zahvaljujući takvim događajima, posjetioci mogu planirati dolazak u različitim periodima godine i turistički obilazak povezati s lokalnim manifestacijama.

Međunarodni aerodrom Tuzla, važna veza kantona s Evropom

Značajan dio turističke dostupnosti Tuzlanskog kantona predstavlja Međunarodni aerodrom Tuzla, smješten na području Dubrava kod Živinica.

Aerodrom povezuje ovaj dio Bosne i Hercegovine s međunarodnim putovanjima i ima važnu ulogu za dijasporu, poslovne putnike i turiste.

Njegova lokacija omogućava posjetiocima da nakon dolaska relativno brzo nastave put prema Tuzli, Živinicama, Lukavcu i drugim destinacijama kantona.

Za goste koji dolaze iz inostranstva, aerodrom može biti polazna tačka za višednevno istraživanje sjeveroistočne Bosne.

Dostupnost pojedinih međunarodnih linija zavisi od aktuelnog reda letenja, pa je prije planiranja putovanja potrebno provjeriti destinacije i raspored letova.

TO DO lista: 15 stvari koje vrijedi vidjeti, probati i doživjeti u Tuzlanskom kantonu

Za sve koji planiraju upoznavanje Tuzlanskog kantona izdvajamo petnaest turističkih doživljaja koji povezuju njegove najpoznatije znamenitosti i manje istražene lokalitete.

1. Okupajte se u Panonskim jezerima u Tuzli. Tokom kupališne sezone uživajte u slanoj vodi i posjetite Slane slapove i Arheološki park.

2. Posjetite Stari grad Srebrenik. Obiđite srednjovjekovnu tvrđavu i fotografišite njen prepoznatljivi pristupni most.

3. Upoznajte Kulu Zmaja od Bosne u Gradačcu. Otkrijte historiju Husein-kapetana Gradaščevića i obiđite obližnju Husejnija džamiju.

4. Provozajte se čamcem po jezeru Modrac. Upoznajte jezero iz drugačije perspektive i uživajte u prirodnom ambijentu uz prethodno dogovorenu vožnju.

5. Posjetite Rajsko jezero u Bašigovcima. Provedite nekoliko sati uz vodu i upoznajte izletničku ponudu živiničkog kraja.

6. Istražite Konjuh i Mušku vodu. Odaberite planinarsku stazu, izletište ili mirniji boravak u šumi.

7. Otkrijte Djevojačku pećinu kod Kladnja. Upoznajte prirodni lokalitet i narodnu legendu koja se prenosi generacijama.

8. Upoznajte banovićkog Ćiru. Posjetite muzejsku postavku „Banovićka Ćirolija“ i otkrijte historiju rudarske željeznice.

9. Prošetajte starom gračaničkom čaršijom. Posjetite sahat-kulu i upoznajte kulturno-historijsko naslijeđe grada.

10. Otkrijte gračaničko keranje u Kući Mare Popović. Pogledajte tradicionalni ručni rad i upoznajte priču o nastanku Cvijeta Srebrenice.

11. Posjetite jezero Sniježnica i Stari Teočak. Spojite boravak u prirodi s upoznavanjem srednjovjekovnog naslijeđa.

12. Obiđite nekropolu stećaka Mramorje u Bulatovcima. Upoznajte vrijedne tragove srednjovjekovne Bosne na području Kalesije.

13. Probajte lokalne gastronomske specijalitete. Od tuzlanskih ćevapa i puračke ćaske do domaćih pita, sira i tradicionalnih planinskih obroka.

14. Kupite domaće proizvode od šljive i jagode. Potražite gradačačke šljive, čelićke jagode, pekmeze, džemove, med i druge proizvode lokalnih domaćinstava.

15. Posjetite etno avliju i neku od lokalnih manifestacija. Upoznajte stare zanate, tradicionalnu arhitekturu i običaje koji čuvaju identitet Tuzlanskog kantona.

Pogledajte turističku priču o Tuzlanskom kantonu

Prirodne ljepote, srednjovjekovne tvrđave, jezera, industrijsko naslijeđe, tradicionalni zanati i domaća gastronomija predstavljeni su u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz obilazak gradova i općina, razgovore s lokalnim domaćinima i upoznavanje manje poznatih mjesta, serijal donosi širu sliku turističke ponude sjeveroistočne Bosne.

Turistički vodič kroz Tuzlanski kanton, najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.