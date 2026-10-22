Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

RTV SLON
Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Tuzlanski kanton destinacija je u kojoj se na relativno malom prostoru susreću slana jezera, srednjovjekovne tvrđave, planinski predjeli, stare čaršije i tradicija domaće proizvodnje. Od Panonskih jezera u centru Tuzle, preko Starog grada Srebrenika i Kule Zmaja od Bosne, do Konjuha, jezera Modrac i seoskih domaćinstava, ovaj dio Bosne i Hercegovine pruža mnogo mogućnosti za izlete, odmor i upoznavanje kulturno-historijskog naslijeđa.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Tuzla

Posebnost Tuzlanskog kantona nije samo u njegovim poznatim turističkim atrakcijama. Mnoga zanimljiva mjesta nalaze se izvan najposjećenijih ruta, u manjim naseljima, na obroncima planina, uz jezera i u starim čaršijama koje čuvaju običaje i način života karakterističan za ovaj kraj.

Jedan dan može biti dovoljan za upoznavanje pojedine destinacije, ali za istraživanje prirodnih, kulturnih i gastronomskih posebnosti cijelog kantona potrebno je mnogo više vremena.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Lukavac

Tuzlanski kanton, mjesto gdje se susreću historija i savremeni život

Historija Tuzlanskog kantona seže hiljadama godina unazad, a jedan od najstarijih tragova života na ovom području povezan je sa solju i neolitskim naseljavanjem prostora današnje Tuzle.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Tuzla

So je stoljećima oblikovala privredni razvoj ovog kraja, a njena važnost vidljiva je i danas kroz prepoznatljiv identitet grada i Panonska jezera.

Srednjovjekovni period ostavio je brojne tragove u obliku stećaka, starih gradova i utvrđenja. Posebno vrijedni lokaliteti nalaze se u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Teočaku, Kalesiji i Živinicama.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Stećci u Živinicama

Tokom osmanskog perioda razvijale su se čaršije, trgovina, zanatstvo i vjerski objekti, dok je industrijalizacija u kasnijim stoljećima snažno uticala na razvoj Tuzle, Banovića, Lukavca i drugih sredina.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Trg slobode Tuzla

Danas se različiti historijski periodi mogu upoznati kroz obilazak gradskih jezgara, muzeja, tvrđava i kulturnih ustanova.

Panonska jezera, slana oaza u centru Tuzle

Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Tuzlanskog kantona nalazi se u samom centru Tuzle.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Panonska jezera Tuzla

Kompleks Panonskih jezera poseban je po tome što posjetiocima omogućava kupanje u slanoj vodi bez odlaska iz urbanog dijela grada. Tri slana jezera, uređene plaže, Slani slapovi i prateći sadržaji tokom ljetne sezone privlače posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Panonska jezera imaju i edukativnu vrijednost. Arheološki park Neolitsko sojeničko naselje približava posjetiocima daleku prošlost ovog područja, dok geološka postavka govori o nekadašnjem Panonskom moru i nastanku naslaga soli.

Njihova blizina gradskom jezgru omogućava da se kupanje poveže s obilaskom Trga slobode, Korza, Gradskog parka, muzeja i galerija.

Posebno mjesto u kulturnoj ponudi Tuzle zauzimaju Atelje Ismeta Mujezinovića, Međunarodna galerija portreta i druge ustanove koje čuvaju umjetničko i historijsko naslijeđe grada.

Jezera Tuzlanskog kantona, od Modraca do Sniježnice i Gorskog oka

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Iako su Panonska jezera najpoznatija, Tuzlanski kanton ima brojne druge vodene površine koje predstavljaju zanimljive izletničke destinacije.

Među njima se izdvaja jezero Modrac, koje povezuje područja Lukavca, Tuzle i Živinica. Njegove obale pružaju mogućnosti za šetnju, ribolov i boravak na otvorenom, dok je vožnja čamcem jedan od zanimljivijih načina upoznavanja jezera.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Jezero Modrac Lukavac

U Gradačcu se nalaze jezera Hazna i Vidara, koja su prvobitno nastala radi zaštite od poplava, a vremenom su postala važni prostori za odmor i rekreaciju.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Vidara je posebno zanimljiva ljubiteljima ribolova, ronjenja i aktivnosti na vodi, dok oba jezera omogućavaju predah u prirodnom ambijentu nedaleko od gradskog središta.

Rajsko jezero u Bašigovcima, na području Živinica, još je jedna poznata destinacija za ljetni odmor i rekreaciju.

Mirniji ambijent nudi jezero Sniježnica, koje povezuje područja Sapne i Teočaka. Okruženo zelenim brdima, posebno je zanimljivo ljubiteljima prirode, fotografije i ribolova.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Jezero Snježnica Teočak

U kladanjskom kraju nalazi se i Gorsko oko, poznato kao Paučko jezero, čiji šumski ambijent predstavlja drugačiji doživljaj od velikih i posjećenih jezera.

Za posjetioce je važno da prije planiranja kupanja provjere kvalitet vode i aktuelne uslove na pojedinim lokalitetima, jer nisu sva jezera uređena ili namijenjena za kupališni turizam.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Konjuh, Majevica i izletišta za aktivan odmor

Ljubitelji prirode u Tuzlanskom kantonu mogu pronaći brojne mogućnosti za planinarenje, biciklizam, rekreaciju i porodične izlete.

Planina Konjuh jedan je od najznačajnijih prirodnih prostora ovog kraja. Njene šume, planinarske staze, izvori i vidikovci privlače posjetioce koji žele provesti vrijeme na otvorenom.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Muška voda Konjuh Kladanj

Posebno mjesto zauzima Muška voda kod Kladnja, lokalitet koji je generacijama prepoznatljiv po izvoru i prirodnom ambijentu. Za aktivniji odmor zanimljivi su planinarski dom Miljkovac na lokalitetu Obli vrh, izletište Bebrava i penjačka ruta Via Ferrata na Hotanskom kršu.

U Banovićima se izdvajaju Zlaća i Mačkovac, izletišta koja omogućavaju odmor u šumskom ambijentu, dok se ljubitelji prirode mogu uputiti i prema drugim dijelovima Konjuha.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Mionička farma Gradačac

Tuzla nudi izletište Ilinčica, s uređenim prostorima za šetnju i vidikovcima s kojih se pruža pogled na grad.

Dodatne mogućnosti za boravak u prirodi pružaju Vršani, Majevica i brdski predjeli istočnog dijela Tuzlanskog kantona.

Zimski mjeseci također donose mogućnosti za rekreaciju, posebno na Karauli kod Kladnja, gdje skijaški sadržaji zavise od vremenskih i snježnih uslova.

Stari grad Srebrenik, Kula Zmaja od Bosne i tvrđave koje čuvaju prošlost

Kulturno-historijska ponuda Tuzlanskog kantona posebno se izdvaja po srednjovjekovnim utvrđenjima.

Stari grad Srebrenik, smješten na strmoj stijeni iznad Gornjeg Srebrenika, jedan je od najprepoznatljivijih historijskih lokaliteta sjeveroistočne Bosne.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Statri grad Srebrenik

Prvi pisani spomen Srebrenika veže se za 1333. godinu i povelju bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Danas njegove zidine, kule i pristupni most privlače ljubitelje historije i fotografije.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Stari grad Srebrenik

U Gradačcu se iznad starog gradskog jezgra uzdiže Kula Zmaja od Bosne, povezana s Husein-kapetanom Gradaščevićem i Pokretom za autonomiju Bosne u 19. stoljeću.

Nedaleko od kule nalazi se Husejnija džamija, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji je 1826. godine dao izgraditi Husein-kapetan Gradaščević.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Kula Zmaja od Bosne Gradačac

Gračanički kraj čuva ostatke srednjovjekovnog grada Soko, dok se u Teočaku nalazi stara tvrđava koja se u pisanim izvorima prvi put spominje 1432. godine.

U Starom Teočaku provode se arheološka istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi, s ciljem očuvanja vrijednog kulturno-historijskog naslijeđa.

Ovi lokaliteti predstavljaju mogućnost za razvoj povezanih turističkih ruta posvećenih srednjovjekovnoj historiji Bosne.

Stećci, pećine i stare čaršije, naslijeđe koje vrijedi upoznati

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Čaršija u Gračanici

Tuzlanski kanton čuva i brojne manje poznate kulturno-historijske lokalitete.

Među njima se izdvajaju nekropola stećaka Mramorje u Bulatovcima kod Kalesije i stećci u Bašigovcima na području Živinica.

Ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici svjedoče o nekadašnjem načinu života, vjerovanjima i umjetničkom izražavanju stanovništva ovog prostora.

U kladanjskom kraju nalazi se Djevojačka pećina, poznata po narodnoj legendi i tradicionalnim vjerskim okupljanjima. Za ljubitelje historije zanimljivi su i Titova pećina kod Plahovića te tragovi Starog rimskog puta.

Poseban značaj imaju i gradska naslijeđa. Gračanička sahat-kula, stara čaršija i historijske građevine svjedoče o dugoj trgovačkoj i zanatskoj tradiciji grada.

U Puračiću kod Lukavca nalaze se Hram Svetog proroka Ilije i Čaršijska džamija, dok ovaj kraj čuva i tradiciju jednog od najpoznatijih vašara u Bosni i Hercegovini.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Vila Solvay u Lukavcu

Među vrijednim primjerima tradicionalne arhitekture nalaze se Vila Solvay u Lukavcu, Kuća Mare Popović u Gračanici i brojne stare bosanske kuće i etno cjeline.

Banovićki Ćiro i industrijsko naslijeđe koje postaje turistička atrakcija

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Ćiro u Banovićima

Historija Tuzlanskog kantona snažno je povezana s rudarstvom, željeznicom i industrijom.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola tog naslijeđa jeste banovićki Ćiro, parna lokomotiva povezana s dugom tradicijom transporta uglja uskotračnom željeznicom.

Posebnu vrijednost predstavlja muzejska postavka „Banovićka Ćirolija“, u kojoj se čuvaju rudarski alati, fotografije, dokumenti i drugi predmeti koji govore o razvoju rudarskog kraja.

Historija Banovića neraskidivo je povezana i s izgradnjom omladinske pruge Brčko–Banovići 1946. godine.

Industrijsko naslijeđe može se upoznati i u Živinicama, gdje stari gater iz 1908. godine podsjeća na tradiciju prerade drveta i razvoj nekadašnje tvornice Konjuh.

U Gračanici je industrijski i poduzetnički razvoj izrastao iz duge zanatske i trgovačke tradicije, zbog čega je grad poznat i kao „od posla čaršija“.

Takvi lokaliteti otvaraju mogućnost da se industrijska historija predstavi kao dio turističkog identiteta, a ne samo kao sjećanje na nekadašnju proizvodnju.

Gračaničko keranje, etno avlije i zanati koji se prenose generacijama

Jedna od posebnih vrijednosti Tuzlanskog kantona nalazi se u očuvanju tradicionalnih zanata i ručnog rada.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Etno avlija Doboj Istok

U Gračanici djeluje Udruženje „Gračaničko keranje“, smješteno u Kući Mare Popović, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Članice udruženja čuvaju tradicionalno umijeće keranja, posebnu tehniku ručnog rada šivaćom iglom, bez unaprijed pripremljene mustre.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Osim tradicionalnih ukrasnih predmeta, izrađuju nakit i suvenire, a njihov rad posebno je prepoznatljiv kroz izradu Cvijeta Srebrenice, međunarodnog simbola sjećanja na žrtve genocida.

U Doboj Istoku, u Klokotnici, nalazi se Etno park Avlija Mujkić, gdje se čuvaju stari predmeti, tradicionalno posuđe i zanatske vještine.

Sličan doživljaj nudi Etno avlija Mačkovac u Banovićima, koja kroz tradicionalne objekte, vodenice i rukotvorine približava nekadašnji život bosanskih domaćinstava.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Etno avlija Mačkovac

Lokalna udruženja žena dodatno doprinose očuvanju naslijeđa kroz izradu rukotvorina, pripremu domaćih proizvoda i organizaciju manifestacija.

Od gradačačke šljive do čelićke jagode, okusi domaćeg kraja

Turističko upoznavanje Tuzlanskog kantona ne može biti potpuno bez lokalne gastronomije.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Šljiva prepoznatljivo voće TK-a i Gradačca

Gradačac je generacijama prepoznatljiv po proizvodnji šljive, a upravo je ovo voće postalo jedan od glavnih simbola njegovog poljoprivrednog identiteta.

Tradicionalni Sajam šljive okuplja proizvođače i privrednike, dok posjetiocima pruža mogućnost upoznavanja domaćih proizvoda i voćarske tradicije.

Čelić je posebno poznat po uzgoju jagoda, koje tokom sezone predstavljaju jedan od najtraženijih domaćih proizvoda ovog kraja.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Čelić je poznat po najslađim i najukusnijim domaćim jagodama.

U Puračiću se priprema tradicionalna puračka ćaska, jelo čije je umijeće pripremanja i služenja uvršteno na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Puračićka ćaska

Tuzla je prepoznatljiva po ćevapima, dok se u planinskim predjelima Konjuha i okolnih naselja posebno cijene domaći sir, tradicionalne pite, jela pripremljena u domaćinstvima i drugi specijaliteti bosanske kuhinje.

Lokalni pčelari i proizvođači nude med, pekmeze, sokove, džemove i druge proizvode koji mogu predstavljati autentičnu uspomenu na posjetu.

Manifestacije koje obogaćuju turističku ponudu tokom godine

Pored prirodnih i historijskih lokaliteta, turistički život Tuzlanskog kantona obilježavaju brojne manifestacije.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa
Novinarska regata na jezeru Modrac

U Tuzli se održavaju Kaleidoskop, Ljeto u Tuzli i Zima u Tuzli, koje kroz muzičke, umjetničke i druge programe privlače različite generacije.

Gradačac je poznat po Sajmu šljive, dok Srebrenik njeguje tradiciju manifestacija Dani Povelje i Otvoreni grad umjetnosti.

Puračićki vašar jedan je od najprepoznatljivijih događaja ovog kraja, a njegov značaj nadilazi trgovinu jer predstavlja dio dugogodišnje društvene i kulturne tradicije.

U Živinicama se organizuju Ljetni dani dijaspore, dok se u Kladnju posebno izdvajaju kulturni programi i tradicionalna okupljanja kod Djevojačke pećine.

Sajam „Čuvarice tradicije“ u Doboj Istoku usmjeren je na promociju domaćih proizvoda, rukotvorina i starih zanata.

Zahvaljujući takvim događajima, posjetioci mogu planirati dolazak u različitim periodima godine i turistički obilazak povezati s lokalnim manifestacijama.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Međunarodni aerodrom Tuzla, važna veza kantona s Evropom

Značajan dio turističke dostupnosti Tuzlanskog kantona predstavlja Međunarodni aerodrom Tuzla, smješten na području Dubrava kod Živinica.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Aerodrom povezuje ovaj dio Bosne i Hercegovine s međunarodnim putovanjima i ima važnu ulogu za dijasporu, poslovne putnike i turiste.

Njegova lokacija omogućava posjetiocima da nakon dolaska relativno brzo nastave put prema Tuzli, Živinicama, Lukavcu i drugim destinacijama kantona.

Za goste koji dolaze iz inostranstva, aerodrom može biti polazna tačka za višednevno istraživanje sjeveroistočne Bosne.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Dostupnost pojedinih međunarodnih linija zavisi od aktuelnog reda letenja, pa je prije planiranja putovanja potrebno provjeriti destinacije i raspored letova.

TO DO lista: 15 stvari koje vrijedi vidjeti, probati i doživjeti u Tuzlanskom kantonu

Za sve koji planiraju upoznavanje Tuzlanskog kantona izdvajamo petnaest turističkih doživljaja koji povezuju njegove najpoznatije znamenitosti i manje istražene lokalitete.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

1. Okupajte se u Panonskim jezerima u Tuzli. Tokom kupališne sezone uživajte u slanoj vodi i posjetite Slane slapove i Arheološki park.

2. Posjetite Stari grad Srebrenik. Obiđite srednjovjekovnu tvrđavu i fotografišite njen prepoznatljivi pristupni most.

3. Upoznajte Kulu Zmaja od Bosne u Gradačcu. Otkrijte historiju Husein-kapetana Gradaščevića i obiđite obližnju Husejnija džamiju.

4. Provozajte se čamcem po jezeru Modrac. Upoznajte jezero iz drugačije perspektive i uživajte u prirodnom ambijentu uz prethodno dogovorenu vožnju.

5. Posjetite Rajsko jezero u Bašigovcima. Provedite nekoliko sati uz vodu i upoznajte izletničku ponudu živiničkog kraja.

6. Istražite Konjuh i Mušku vodu. Odaberite planinarsku stazu, izletište ili mirniji boravak u šumi.

7. Otkrijte Djevojačku pećinu kod Kladnja. Upoznajte prirodni lokalitet i narodnu legendu koja se prenosi generacijama.

8. Upoznajte banovićkog Ćiru. Posjetite muzejsku postavku „Banovićka Ćirolija“ i otkrijte historiju rudarske željeznice.

9. Prošetajte starom gračaničkom čaršijom. Posjetite sahat-kulu i upoznajte kulturno-historijsko naslijeđe grada.

10. Otkrijte gračaničko keranje u Kući Mare Popović. Pogledajte tradicionalni ručni rad i upoznajte priču o nastanku Cvijeta Srebrenice.

11. Posjetite jezero Sniježnica i Stari Teočak. Spojite boravak u prirodi s upoznavanjem srednjovjekovnog naslijeđa.

12. Obiđite nekropolu stećaka Mramorje u Bulatovcima. Upoznajte vrijedne tragove srednjovjekovne Bosne na području Kalesije.

13. Probajte lokalne gastronomske specijalitete. Od tuzlanskih ćevapa i puračke ćaske do domaćih pita, sira i tradicionalnih planinskih obroka.

14. Kupite domaće proizvode od šljive i jagode. Potražite gradačačke šljive, čelićke jagode, pekmeze, džemove, med i druge proizvode lokalnih domaćinstava.

15. Posjetite etno avliju i neku od lokalnih manifestacija. Upoznajte stare zanate, tradicionalnu arhitekturu i običaje koji čuvaju identitet Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski kanton: Od slanih jezera do tvrđava, planina i domaćih okusa

Pogledajte turističku priču o Tuzlanskom kantonu

Prirodne ljepote, srednjovjekovne tvrđave, jezera, industrijsko naslijeđe, tradicionalni zanati i domaća gastronomija predstavljeni su u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz obilazak gradova i općina, razgovore s lokalnim domaćinima i upoznavanje manje poznatih mjesta, serijal donosi širu sliku turističke ponude sjeveroistočne Bosne.

Turistički vodič kroz Tuzlanski kanton, najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.

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