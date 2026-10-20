Srebrenik i Čelić dvije su destinacije Tuzlanskog kantona koje povezuju bogatu historiju, prirodne ljepote i prepoznatljivu domaću tradiciju. Dok Srebrenik privlači posjetioce jednom od najpoznatijih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini, Čelić je kraj čiji je identitet decenijama povezan s proizvodnjom jagoda i vrijednim domaćinstvima.

Od kamenih zidina Starog grada Srebrenika, preko zelenih predjela Majevice i izletišta uz vodu, do jagodarskih zasada i domaćih proizvoda u Čeliću, ovaj dio Tuzlanskog kantona pruža različite mogućnosti za jednodnevni izlet ili vikend.

Posebna vrijednost ovih destinacija jeste mogućnost da se tokom jednog putovanja upoznaju srednjovjekovna prošlost Bosne, lokalni običaji, kulturne manifestacije i gastronomska ponuda koja čuva okuse domaćeg kraja.

Stari grad Srebrenik, tvrđava koja čuva stoljeća bosanske historije

Jedna od najprepoznatljivijih historijskih znamenitosti sjeveroistočne Bosne nalazi se na uzvišenju iznad naselja Gornji Srebrenik.

Stari grad Srebrenik izgrađen je na strmoj stijeni, a njegov položaj već na prvi pogled otkriva zbog čega je kroz historiju imao važnu odbrambenu ulogu.

Kamene zidine, kule i pristupni most čine ovu tvrđavu jednim od najupečatljivijih primjera srednjovjekovnog graditeljstva u Bosni i Hercegovini.

Srebrenik se u pisanim historijskim izvorima prvi put spominje 1333. godine, u povelji bosanskog bana Stjepana II Kotromanića. Upravo taj dokument predstavlja jedan od najvažnijih datuma u historiji grada.

Danas je tvrđava značajna kulturno-historijska i turistička lokacija koju posjećuju ljubitelji historije, fotografije i srednjovjekovnog naslijeđa.

Poseban doživljaj predstavlja sam prilazak Starom gradu. Most koji vodi prema tvrđavi, visoke kamene zidine i pogledi na okolne predjele stvaraju ambijent koji se razlikuje od svakodnevnog gradskog okruženja.

S prostora tvrđave pruža se pogled na okolna uzvišenja i prirodu srebreničkog kraja, zbog čega je ovo mjesto atraktivno i posjetiocima koji žele uživati u krajoliku.

Srebrenik kroz kulturno naslijeđe, stare građevine i običaje

Iako je Stari grad njegova najpoznatija znamenitost, historija Srebrenika može se upoznati i kroz druge kulturne i vjerske objekte. Na području grada i okolnih naselja nalaze se stare džamije, tradicionalni objekti i građevine koje svjedoče o različitim periodima života ovog kraja.

Među zanimljivim lokalitetima izdvajaju se stare džamije u Špionici i Ćojluku, koje predstavljaju dio vjerske i graditeljske baštine. Posebno mjesto u lokalnom naslijeđu zauzima i Suljagića konak, objekat tradicionalne bosanske arhitekture koji podsjeća na nekadašnji način stanovanja i života.

Za posjetioce koji žele bolje upoznati prošlost Srebrenika, obilazak ovih znamenitosti može biti zanimljiv nastavak posjete srednjovjekovnoj tvrđavi.

Gradsko jezgro također pruža mogućnost za šetnju, odmor i upoznavanje svakodnevnog života lokalnog stanovništva.

Dani Povelje i Otvoreni grad umjetnosti, manifestacije po kojima je Srebrenik poznat

Kulturni život Srebrenika posebno dolazi do izražaja kroz manifestacije koje se organizuju tokom godine.

Među najvažnijim događajima su Dani Povelje, koji se tradicionalno održavaju u februaru i povezani su s prvim pisanim spominjanjem Srebrenika 1333. godine.

Manifestacija kroz kulturne i druge sadržaje podsjeća na historijski značaj grada i njegovo mjesto u srednjovjekovnoj Bosni.

Posebnu tradiciju ima i Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, poznata manifestacija koja decenijama okuplja umjetnike i ljubitelje umjetnosti.

Kroz umjetničke programe, druženja i stvaralaštvo ova manifestacija doprinosi promociji grada i njegovog kulturnog identiteta.

Tokom godine organizuju se i Dani grada, različiti kulturni programi, obilježavanja značajnih datuma te sadržaji u okviru manifestacije Zima u Kraljevskom gradu.

Za posjetioce koji žele spojiti historijski obilazak s kulturnim doživljajem, vrijedi pratiti kalendar manifestacija i dolazak planirati u vrijeme njihovog održavanja.

Prirodne ljepote Srebrenika i odmor podno Majevice

Pored bogate historije, srebrenički kraj ima i značajan potencijal za izletnički i rekreativni turizam.

Blizina Majevice pruža mogućnosti za boravak u prirodi, šetnju i istraživanje šumskih predjela.

Okolna brda, zelenilo i mirniji ambijent zanimljivi su posjetiocima koji žele odmor izvan gradske gužve.

Jedno od mjesta koje povezuje prirodu, rekreaciju i gastronomiju jeste izletište Ribarska priča, smješteno uz jezero u prirodnom okruženju.

Ovaj prostor namijenjen je posjetiocima koji žele provesti vrijeme uz vodu, uživati u šetnji ili se okušati u sportskom ribolovu.

U okviru ugostiteljske ponude posebno mjesto zauzimaju riblji specijaliteti, a prirodni ambijent pruža mogućnost za porodični odmor i druženje.

Za ljubitelje ribolova ovo je zanimljiva lokacija, dok oni koji žele mirniji boravak mogu uživati u pogledu na vodu i okolno zelenilo.

Takvi prostori omogućavaju da se posjeta Srebreniku ne završi obilaskom tvrđave, nego nastavi kroz rekreaciju i upoznavanje prirodnih ljepota ovog kraja.

Čelić, kraj u kojem jagode predstavljaju dio lokalnog identiteta

Nedaleko od Srebrenika nalazi se Čelić, općina čije se ime već decenijama povezuje s proizvodnjom jagoda i drugog jagodastog voća.

Za brojne porodice na ovom području uzgoj jagoda predstavlja važan dio poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda, ali i tradiciju koja se prenosi s generacije na generaciju.

Čelićke jagode prepoznatljive su među kupcima u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, a njihova proizvodnja jedan je od najvažnijih elemenata lokalnog poljoprivrednog identiteta.

Tokom sezone berbe jagodarski zasadi postaju posebno živopisni. Crveni plodovi, uređeni redovi nasada i rad poljoprivrednika stvaraju prepoznatljivu sliku ovog kraja.

Iza svake korpice jagoda nalazi se dugotrajan rad, od pripreme zemljišta i sadnje do održavanja nasada, berbe i plasmana proizvoda.

Za posjetioce koji žele upoznati ruralnu stranu Tuzlanskog kantona, Čelić predstavlja zanimljiv primjer sredine u kojoj je poljoprivreda oblikovala lokalni identitet.

Od svježih jagoda do domaćih proizvoda, okusi Čelića

Poseban doživljaj Čelića vezan je za sezonu svježih jagoda, kada se ovo voće može pronaći kod lokalnih proizvođača i na prodajnim mjestima.

Ipak, jagodarska tradicija ne završava završetkom berbe.

Od jagoda i drugog voća pripremaju se različiti domaći proizvodi, među kojima su džemovi, sokovi, slatko i kolači.

Takvi proizvodi omogućavaju da se okusi ovog kraja sačuvaju i izvan glavne sezone, a posjetiocima predstavljaju zanimljivu mogućnost za kupovinu domaćeg proizvoda poznatog porijekla.

Posebna vrijednost lokalne proizvodnje jeste neposredna veza između kupaca i domaćinstava koja se bave uzgojem i preradom voća.

Kupovinom domaćih jagoda i drugih proizvoda posjetioci ujedno podržavaju lokalne poljoprivrednike i porodična gazdinstva.

Srebrenik i Čelić kao ideja za jednodnevni izlet

Ove dvije destinacije moguće je povezati u jednu turističku rutu koja obuhvata historiju, prirodu i gastronomiju.

Obilazak može započeti posjetom Starom gradu Srebreniku, gdje vrijedi odvojiti vrijeme za razgledanje tvrđave, fotografisanje i uživanje u pogledu na okolne predjele.

Nakon toga izlet se može nastaviti kraćom šetnjom gradskim jezgrom, upoznavanjem lokalnih znamenitosti ili odmorom na nekom od izletišta.

Drugi dio dana može biti posvećen Čeliću i njegovoj poljoprivrednoj tradiciji. Tokom sezone jagoda posebno je zanimljivo posjetiti lokalne proizvođače i kupiti svježe domaće voće.

Izvan sezone naglasak može biti na domaćim prerađevinama i upoznavanju lokalnih proizvoda.

Takva kombinacija omogućava da se u jednom danu dožive različiti dijelovi turističke ponude Tuzlanskog kantona, od srednjovjekovne bosanske historije do domaće poljoprivredne proizvodnje.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Srebreniku i Čeliću?

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend na ovom području, izdvajamo deset preporuka koje povezuju historiju, prirodu, kulturu i domaću gastronomiju.

1. Posjetite Stari grad Srebrenik. Obiđite srednjovjekovnu tvrđavu, kamene zidine i kule te upoznajte jedno od najvažnijih historijskih mjesta ovog dijela Bosne i Hercegovine.

2. Fotografišite pristupni most i panoramu tvrđave. Izdvojite vrijeme za fotografisanje prepoznatljivog kamenog grada i pogleda na okolne predjele.

3. Upoznajte historiju Srebrenika iz 1333. godine. Saznajte više o povelji bana Stjepana II Kotromanića i prvom pisanom spominjanju grada.

4. Obiđite stare džamije i tradicionalne građevine. Upoznajte kulturno-historijsko naslijeđe Špionice, Ćojluka i druge zanimljive lokalitete srebreničkog kraja.

5. Posjetite Dane Povelje ili Otvoreni grad umjetnosti. Uskladite dolazak s kalendarom manifestacija i doživite kulturnu stranu Srebrenika.

6. Provedite vrijeme u prirodi podno Majevice. Odaberite kraću šetnju ili izlet i upoznajte prirodne predjele srebreničkog kraja.

7. Odmorite uz jezero na izletištu Ribarska priča. Uživajte u prirodnom ambijentu, sportskom ribolovu ili ribljim specijalitetima.

8. Posjetite Čelić tokom sezone jagoda. Upoznajte kraj prepoznatljiv po jagodarskoj proizvodnji i kupite svježe domaće voće.

9. Probajte domaće proizvode od jagoda. Potražite džemove, sokove, slatko i druge prerađevine lokalnih proizvođača.

10. Upoznajte domaću gastronomiju Srebrenika i Čelića. Odvojite vrijeme za tradicionalna bosanska jela i kupovinu lokalnih proizvoda.

Pogledajte turističku priču o Srebreniku i Čeliću

Srednjovjekovna tvrđava, prirodne ljepote srebreničkog kraja i jagodarska tradicija Čelića predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz obilazak znamenitosti i upoznavanje lokalnih priča serijal prikazuje kako se historija, priroda i domaća proizvodnja mogu povezati u zanimljiv turistički doživljaj.

Turistički vodič kroz Srebrenik i Čelić, njihove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.