Kalesija, Sapna i Teočak otkrivaju manje poznatu stranu Tuzlanskog kantona, onu u kojoj se srednjovjekovni spomenici, stare tvrđave i vjerski objekti smjenjuju s jezerima, šumama i zelenim obroncima Majevice. Ove tri lokalne zajednice povezuje bogato kulturno-historijsko naslijeđe, ali i turistički potencijal koji se tek počinje značajnije predstavljati posjetiocima.

Od nekropole stećaka Mramorje u Bulatovcima i Atik džamije u Kalesiji, preko jezera Sniježnica, do srednjovjekovne tvrđave u Starom Teočaku, istočni dio Tuzlanskog kantona pruža priliku za upoznavanje različitih perioda bosanskohercegovačke prošlosti.

Posebnu vrijednost ovom području daju mirniji prirodni ambijent, lokalni domaćini i mjesta poput Eko Nahla u Dubnici, gdje se tradicionalno pčelarstvo povezuje s novim oblicima boravka u prirodi.

Kalesija i nekropola Mramorje, tragovi srednjovjekovne Bosne

Područje Kalesije obiluje tragovima srednjovjekovnog života, a među najznačajnijim lokalitetima izdvaja se nekropola stećaka Mramorje u Bulatovcima.

Ovi kameni nadgrobni spomenici svjedoče o ljudima koji su na ovom prostoru živjeli prije više stoljeća, njihovim običajima, vjerovanjima i društvenom položaju.

Nekropola Mramorje predstavlja posebno vrijedno kulturno-historijsko naslijeđe jer se na relativno malom prostoru nalazi veći broj masivnih kamenih spomenika.

Na pojedinim stećcima mogu se uočiti ukrasi i simboli koji pružaju zanimljiv uvid u srednjovjekovnu umjetnost i duhovnost.

Posebno je zanimljiv motiv štapa na jednom od spomenika, koji se u pojedinim tumačenjima povezuje s duhovnim autoritetom i vjerskim životom srednjovjekovne Bosne.

Stećci su kroz stoljeća bili izloženi vremenskim utjecajima, pa su pojedini dijelom potonuli u zemlju. Upravo zbog toga očuvanje lokaliteta zahtijeva poseban pristup i odgovornost.

Ovaj prostor zanimljiv je i za posjetioce koji žele upoznati srednjovjekovnu prošlost izvan najpoznatijih bosanskohercegovačkih tvrđava i muzeja.

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Obilazak Mramorja prilika je da se upozna dio historije koji se često ne nalazi na uobičajenim turističkim rutama, ali ima važnu vrijednost za razumijevanje kulturnog naslijeđa ovog kraja.

Atik džamija, stoljeća vjerske i kulturne tradicije

Među značajnim kulturno-historijskim lokalitetima Kalesije nalazi se i Atik džamija u zaseoku Ćive, na području između Vukovija i Gornjih Tojšića.

Riječ je o staroj džamiji čiji se počeci, prema lokalnim predanjima i historijskim tumačenjima, povezuju s prvom polovinom 16. stoljeća.

Tačno vrijeme njene prvobitne izgradnje nije pouzdano utvrđeno, ali se njena historija dovodi u vezu sa širenjem osmanske uprave i razvojem vjerskog života na ovom području.

Atik džamija predstavlja vrijedan dio graditeljske i duhovne baštine Kalesije, a njena historija pruža priliku za upoznavanje života lokalnih zajednica kroz različite periode.

Za posjetioce koji obilaze kulturno-historijske znamenitosti ovog kraja, ona predstavlja zanimljivu dopunu obilasku srednjovjekovnih nekropola.

Eko Nahl u Dubnici, pčelarstvo i neobičan doživljaj prirode

Na zelenim obroncima Majevice, u naselju Dubnica kod Kalesije, nalazi se Eko Nahl, prostor u kojem su pčelarstvo, boravak u prirodi i edukativne aktivnosti povezani u posebnu turističku ponudu.

Iza ove priče stoji Nermin Sinanović, dugogodišnji pčelar, planinar i zaljubljenik u prirodu, koji je svoje iskustvo pretočio u razvoj sadržaja namijenjenih posjetiocima različitih generacija.

Jedna od najvećih zanimljivosti Eko Nahla jeste api komora, posebno uređen prostor povezan s pčelinjim košnicama.

U komori se koristi sistem kojim zrak iz košnica ulazi u prostor namijenjen posjetiocima, bez neposrednog kontakta s pčelama.

Ovakav oblik boravka u api komori poznat je kao dio ponude apiturizma, odnosno turizma povezanog s pčelarstvom i pčelinjim proizvodima.

Vlasnik ističe da je komoru razvio na osnovu dugogodišnjeg praktičnog iskustva, a posebnost njegove izvedbe jeste mogućnost boravka bez korištenja pojedinačnih inhalacijskih maski.

Iako se ovakve komore promovišu i zbog mogućih zdravstvenih koristi, pouzdani klinički dokazi o njihovoj djelotvornosti u liječenju bolesti nisu dovoljno utvrđeni. Osobama s alergijama ili respiratornim tegobama posebno je važno da se prije korištenja posavjetuju s ljekarom.

Eko Nahl nije zanimljiv samo zbog api komore. Posjetiocima su predstavljeni i sadržaji za boravak u prirodi, kampovanje, planinarske i edukativne aktivnosti te različiti oblici rekreacije.

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Posebnu pažnju vlasnici posvećuju radu s djecom, studentima i grupama koje žele upoznati prirodu, pčelarstvo i značaj očuvanja okoliša.

U ponudi se nalaze i proizvodi od meda, propolisa, polena te različite kombinacije pčelinjih proizvoda i bilja.

Za ljubitelje prirode i domaće proizvodnje Eko Nahl predstavlja zanimljivu priliku za upoznavanje pčelarskog zanata, boravak na otvorenom i kupovinu lokalnih proizvoda.

Sapna, mirnija strana Tuzlanskog kantona

Sapna je jedna od onih destinacija čije se posebnosti najbolje upoznaju kroz prirodu i lokalni ambijent.

Smještena u brdovitom području istočnog dijela Tuzlanskog kantona, ova općina poznata je po zelenilu, šumskim predjelima, vodotocima i seoskim naseljima.

Za razliku od većih turističkih centara, Sapna nema veliki broj razvijenih turističkih kompleksa, ali njeni prirodni predjeli pružaju mogućnosti za izletnički i ruralni turizam.

Šetnja kroz ovaj kraj otkriva brežuljke, šumske površine i naselja koja su zadržala prepoznatljiv seoski ambijent.

Područje Sapne zanimljivo je i zbog srednjovjekovnog naslijeđa. Tragovi nekadašnjeg života sačuvani su na lokalitetima sa stećcima, među kojima se spominju Hanđelići, Međeđa i Gornja Sapna.

Takvi lokaliteti predstavljaju potencijal za razvoj kulturno-historijskih ruta koje bi povezale Sapnu s drugim destinacijama istočnog dijela Tuzlanskog kantona.

Za posjetioce koji žele mirniji izlet, ovaj kraj pruža priliku za odmor u prirodi, fotografisanje pejzaža i upoznavanje lokalnih naselja.

Jezero Sniježnica, prirodna poveznica Sapne i Teočaka

Jedan od najprepoznatljivijih prirodnih lokaliteta ovog područja jeste jezero Sniježnica, smješteno u prostoru koji povezuje Sapnu i Teočak.

Jezero je okruženo brdima, zelenilom i seoskim krajolikom, što mu daje poseban izletnički karakter.

Njegova vodena površina i okolni prirodni ambijent privlače ljubitelje ribolova, fotografije i mirnijeg boravka na otvorenom.

Posebno su zanimljivi pogledi na jezero s okolnih uzvišenja, odakle se može doživjeti prostranstvo vode i karakterističan reljef ovog kraja.

Sniježnica predstavlja i važan potencijal za razvoj lokalne turističke ponude, posebno za jednodnevne izlete i rekreaciju.

Za razliku od velikih turističkih centara, ovaj prostor nije u potpunosti uređen za masovni turizam. Zato je prilikom posjete potrebno voditi računa o dostupnosti prilaza, stanju obale i pravilima korištenja jezera.

Za ljubitelje prirode upravo jednostavnost ambijenta predstavlja jedan od glavnih razloga za dolazak.

Stari Teočak, srednjovjekovna tvrđava na strateškom položaju

Jedan od najvrednijih kulturno-historijskih lokaliteta ovog dijela Tuzlanskog kantona nalazi se u Starom Teočaku.

Riječ je o ostacima srednjovjekovne tvrđave podignute na strateški važnom položaju, s kojeg se pruža pogled na okolne predjele i nekadašnje putne pravce.

Stari Teočak prvi put se spominje u pisanim historijskim izvorima 1432. godine.

Utvrđenje je imalo značajnu ulogu u kasnom srednjem vijeku, a korišteno je i tokom osmanskog perioda.

Njegov položaj omogućavao je nadzor nad komunikacijama koje su povezivale različite dijelove ovog područja, zbog čega je imao važnu odbrambenu i stratešku funkciju.

S historijom Teočaka povezuje se i ugarski velikaš Nikola Iločki, koji je u drugoj polovini 15. stoljeća imao važnu političku ulogu na prostoru sjeveroistočne Bosne.

Iako se danas mogu vidjeti uglavnom ostaci zidina i nekadašnjeg utvrđenja, njihova historijska vrijednost predstavlja značajan potencijal za kulturni turizam.

Posebno je važna činjenica da se na ovom lokalitetu provode arheološka istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi s ciljem zaštite i očuvanja tvrđave.

Prema informacijama predstavljenim tokom terenskog obilaska, riječ je o višegodišnjem projektu koji obuhvata istraživanje i obnovu pojedinih dijelova utvrđenja, uključujući južnu kulu.

Radove provodi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku kantonalnih institucija.

Zbog istraživačkih i građevinskih aktivnosti pristup pojedinim dijelovima lokaliteta može biti ograničen, pa je prije posjete potrebno provjeriti mogućnost sigurnog obilaska.

Fethija džamija, historijsko naslijeđe ispod tvrđave

U neposrednoj blizini ostataka Starog grada Teočaka nalazi se stara Fethija džamija, koja zajedno s utvrđenjem predstavlja važnu kulturno-historijsku cjelinu.

Džamija se u lokalnim historijskim prikazima povezuje s osmanskim periodom, a kao godina njene izgradnje navodi se 1548.

Zbog položaja ispod srednjovjekovne tvrđave, ovaj vjerski objekat predstavlja zanimljiv dio historijskog razvoja Starog Teočaka.

Prostor utvrđenja i džamije pokazuje kako su se kroz stoljeća na istom lokalitetu smjenjivali različiti politički, društveni i kulturni utjecaji.

Za posjetioce zainteresovane za historiju Bosne i Hercegovine obilazak Starog Teočaka pruža mogućnost da na jednom mjestu upoznaju i srednjovjekovno i osmansko graditeljsko naslijeđe.

Domaći proizvodi i lokalni ljudi, važan dio turističkog doživljaja

Prirodne i historijske znamenitosti nisu jedina vrijednost Kalesije, Sapne i Teočaka. Veliku ulogu u predstavljanju ovih sredina imaju lokalna domaćinstva, mali proizvođači i ljudi koji čuvaju običaje.

U seoskim sredinama istočnog dijela Tuzlanskog kantona domaća proizvodnja i tradicionalna gastronomija predstavljaju važan dio svakodnevnog života.

Med, proizvodi od voća, domaće prerađevine i tradicionalna jela mogu biti zanimljiv dodatak turističkom obilasku.

Posebnu vrijednost imaju proizvodi koji nastaju u porodičnim domaćinstvima i manjim radionicama, gdje posjetioci mogu upoznati način njihove pripreme.

Takvi susreti doprinose razvoju lokalnog turizma jer omogućavaju da posjetioci, pored historijskih spomenika i prirodnih ljepota, upoznaju i svakodnevni život stanovnika ovog kraja.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Kalesiji, Sapni i Teočaku?

Ako planirate izlet kroz istočni dio Tuzlanskog kantona, ovih dvanaest preporuka pomoći će vam da upoznate najzanimljivije prirodne i kulturno-historijske lokalitete.

1. Posjetite nekropolu stećaka Mramorje u Bulatovcima. Upoznajte srednjovjekovno naslijeđe Kalesije i kamene spomenike koji svjedoče o životu ovog kraja prije više stoljeća.

2. Obratite pažnju na ukrase i simbole na stećcima. Pogledajte sačuvane motive i detalje, uz poštivanje pravila zaštite lokaliteta.

3. Obiđite Atik džamiju u Kalesiji. Upoznajte jedan od značajnih vjerskih i kulturno-historijskih objekata ovog kraja.

4. Posjetite Eko Nahl u Dubnici. Upoznajte tradicionalno pčelarstvo, api komoru i sadržaje namijenjene boravku u prirodi. Za korištenje api komore prethodno provjerite zdravstvene uslove i mogućnost posjete.

5. Kupite domaće pčelinje proizvode. Upoznajte ponudu meda, propolisa i drugih proizvoda lokalnih pčelara.

6. Istražite prirodne predjele Sapne. Odvojite vrijeme za šetnju, fotografisanje i upoznavanje mirnijeg seoskog ambijenta.

7. Upoznajte srednjovjekovne tragove Sapne. Informišite se o nekropolama stećaka u Hanđelićima, Međeđi i Gornjoj Sapni te mogućnostima njihovog obilaska.

8. Posjetite jezero Sniježnica. Uživajte u pogledu na vodu, okolna brda i prirodni ambijent koji povezuje Sapnu i Teočak.

9. Istražite Stari Teočak. Upoznajte ostatke srednjovjekovne tvrđave i njen strateški značaj, uz prethodnu provjeru dostupnosti zbog konzervatorskih radova.

10. Posjetite Fethija džamiju. Obiđite historijski vjerski objekat ispod stare tvrđave i upoznajte osmanski dio naslijeđa Teočaka.

11. Uživajte u panoramskim pogledima na okolinu Teočaka. Izdvojite vrijeme za fotografisanje brdovitog krajolika i prirodnih predjela Majevice.

12. Probajte domaće proizvode ovog kraja. Potražite lokalni med, proizvode od voća i tradicionalnu hranu koja čuva dio svakodnevnih običaja ovih sredina.

Pogledajte turističku priču o Kalesiji, Sapni i Teočaku

Srednjovjekovne nekropole, prirodni predjeli, jezero Sniježnica, Stari Teočak i zanimljivi lokalni domaćini predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz obilazak manje poznatih lokaliteta i susrete s ljudima koji čuvaju naslijeđe ovog kraja serijal približava turističke mogućnosti istočnog dijela kantona.

Turistički vodič kroz Kalesiju, Sapnu i Teočak, njihove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.