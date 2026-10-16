Lukavac je grad u kojem se industrijsko naslijeđe susreće s prirodnim ljepotama, historijskim građevinama i tradicijom koja se generacijama prenosi kroz običaje, manifestacije i domaću kuhinju. Iako je mnogima prva asocijacija na ovaj kraj jezero Modrac, turistička ponuda Lukavca obuhvata mnogo više, od starih puračićkih ulica i zaštićenih kulturnih spomenika do izletišta i jedinstvenih gastronomskih specijaliteta.

Posjetioci ovdje mogu dan započeti vožnjom čamcem po Modracu, nastaviti obilaskom historijskih znamenitosti, upoznati tradiciju Puračića i završiti ga uz domaću hranu ili neki od kulturnih događaja.

Posebnu vrijednost ovom području daju lokalne zajednice i udruženja koja čuvaju stare recepte, običaje i rukotvorine, ali i prirodni prostori koji još imaju značajan potencijal za razvoj izletničkog i rekreativnog turizma.

Jezero Modrac, mjesto za odmor, vožnju čamcem i rekreaciju

Jedna od najpoznatijih turističkih lokacija na području Lukavca jeste jezero Modrac. Njegova prostrana vodena površina, obale i okolna naselja pružaju različite mogućnosti za odmor, rekreaciju i boravak u prirodi.

Posebno zanimljiv doživljaj predstavlja vožnja turističkim čamcem, koja omogućava upoznavanje jezera iz drugačije perspektive.

Na Modracu se već godinama organizuju vožnje čamcima, a posjetioci mogu dogovoriti kraće obilaske ili duže ture koje pružaju pogled na različite dijelove jezera.

Lokalni lađar Mansur Hamustafić, koji se ovim poslom bavi više od deset godina, ističe da se vožnje najčešće organizuju u trajanju od pola sata ili sat vremena, zavisno od želja posjetilaca.

Tokom dužih vožnji moguće je upoznati obalu na području Prokosovića i Poljica, dok posebno lijep doživljaj predstavlja pogled na jezero u vrijeme zalaska sunca.

Modrac je zanimljiv i ljubiteljima ribolova, biciklizma i šetnje. Na njegovim obalama nalaze se ugostiteljski objekti i prostori za odmor, a na pojedinim lokacijama organizuju se sportski i rekreativni događaji.

Ipak, važno je razlikovati izletnički i kupališni turizam. Zbog problema s kvalitetom vode Modrac ne treba predstavljati kao uređeno kupalište, nego kao prostor za vožnje čamcem, ribolov, šetnju i druge aktivnosti koje odgovaraju njegovim uslovima.

Skriveni kutci oko Modraca: Poljice, Bokavići i bara Mosorovac

Turistička ponuda jezera Modrac ne završava na njegovim najpoznatijim obalama. Okolna naselja i prirodni lokaliteti nude zanimljive mogućnosti za mirniji odmor i istraživanje.

Poljice su jedno od mjesta koja se izdvajaju po prirodnom ambijentu, lokalnim izletištima i aktivnostima stanovnika koji nastoje očuvati i unaprijediti prostor uz jezero.

Među poznatim lokacijama je izletište Bukvik, gdje se tokom ljetnog perioda organizuju druženja i zabavni sadržaji na otvorenom.

Za ljubitelje prirode zanimljivo je i područje Bokavića, posebno njegove šumske površine i ptičija staništa. Ovaj kraj poznat je po prisustvu različitih vrsta ptica, među kojima se izdvaja siva čaplja.

Bara Mosorovac, u blizini ušća Turije u jezero Modrac, još je jedno mjesto koje privlači pažnju ljubitelja prirode. Posebnu zanimljivost predstavljaju labudovi koji se mogu vidjeti na ovom području.

Ovakvi lokaliteti podsjećaju na važnost očuvanja prirodnih staništa, posebno u prostoru koji se istovremeno koristi za rekreaciju, ribolov i druge aktivnosti.

Vila Solvay, jedna od najljepših historijskih građevina Lukavca

Pored jezera i izletišta, Lukavac čuva vrijedne građevine koje svjedoče o njegovom industrijskom i urbanom razvoju.

Među njima se posebno izdvaja Vila Solvay, poznata i kao Milerova vila, jedan od najprepoznatljivijih arhitektonskih objekata grada.

Izgrađena je 1911. i 1912. godine, u periodu kada se Lukavac razvijao kao industrijsko središte. Prvobitno je bila namijenjena zdravstvenoj ustanovi, a kasnije je korištena kao stambena vila direktora kompanije Solvay.

Njena arhitektura sadrži dekorativne elemente secesije i historicizma, karakteristične za vrijeme austrougarske uprave.

Vila Solvay proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2015. godine, čime je potvrđen njen kulturno-historijski i graditeljski značaj.

Za posjetioce zainteresovane za historiju i arhitekturu, ova građevina predstavlja važnu stanicu u upoznavanju Lukavca i vremena kada su se postavljali temelji njegovog savremenog urbanog razvoja.

Puračić, stara čaršija i mjesto bogate baštine

Nedaleko od Lukavca nalazi se Puračić, mjesto čiji identitet obilježavaju stara čaršija, trgovačka tradicija, vjerski objekti i običaji koji se prenose s generacije na generaciju.

Puračić je stoljećima bio važan prostor susreta trgovaca, zanatlija i stanovnika okolnih naselja, a dio te tradicije sačuvan je do danas.

Među njegovim najznačajnijim kulturno-historijskim građevinama nalazi se Hram Svetog proroka Ilije, pravoslavna crkva izgrađena 1903. godine na mjestu koje je zamijenilo raniju drvenu crkvu iz 1881. godine.

Hram je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Posebnu vrijednost predstavljaju njegova arhitektura, očuvani dijelovi unutrašnje dekoracije i ikonostas s ikonama iz početka 20. stoljeća.

Ova crkva važan je dio vjerskog i kulturnog identiteta Puračića te svjedočanstvo o zajednicama koje su stoljećima živjele na ovom području.

Još jedna značajna građevina je Čaršijska džamija, izgrađena početkom 20. stoljeća na mjestu ranije drvene džamije. Njena arhitektura i položaj u staroj čaršiji podsjećaju na osmansko naslijeđe ovog kraja.

Obilazak ovih građevina pruža priliku da se upoznaju različiti historijski slojevi Puračića, ali i njegova dugotrajna tradicija zajedničkog života.

Puračićki vašar, tradicija trgovine i okupljanja koja traje generacijama

Jedan od najpoznatijih događaja po kojem se Puračić prepoznaje širom Bosne i Hercegovine jeste tradicionalni Puračićki vašar, u narodu poznat i kao purački vašer.

Ova manifestacija ima historiju dužu od jednog i po stoljeća, a tokom godina postala je mnogo više od mjesta kupovine i prodaje.

Vašar se tradicionalno veže za oktobar, kada Puračić postaje mjesto susreta trgovaca, zanatlija, porodica i posjetilaca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i regiona.

Posebnu vrijednost manifestaciji daju stari zanati, domaći proizvodi, rukotvorine, tradicionalne slastice i običaji koji su nekada bili sastavni dio vašarskog života.

Na vašaru su se kroz historiju mogli pronaći različiti proizvodi, od poljoprivrednih i zanatskih predmeta do odjeće, posuđa i tradicionalnih slastica.

Za mnoge stanovnike Puračića vašar predstavlja dio porodične historije. Generacije su odrastale uz njegovu atmosferu, dolaske rodbine i prijatelja, trgovinu i druženja koja su trajala nekoliko dana.

Tradicionalni vašar važan je i za očuvanje lokalnog identiteta, jer povezuje savremeni život Puračića s nekadašnjim običajima i njegovom ulogom trgovačkog središta.

Puračka ćaska, gastronomska tradicija zaštićena kao nematerijalna baština

Među gastronomskim posebnostima koje posjetioci Lukavca i Puračića trebaju upoznati posebno mjesto zauzima puračka ćaska, tradicionalno jelo čija priprema i posluživanje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta ovog kraja.

Riječ je o mesnom specijalitetu koji se priprema uz dodatak začina u zemljanim posudama, a poslužuje u manjim zemljanim ćasama, po kojima je jelo dobilo ime.

Posebnost ćaske nije samo u sastojcima nego i u načinu pripreme, posluživanju i običaju zajedničkog objedovanja.

Zemljane posude dugo zadržavaju toplotu, pa se jelo tradicionalno konzumira polahko, uz druženje i razgovor.

Značaj ove gastronomske tradicije potvrđen je 2020. godine, kada je „Puračka ćaska, umijeće pripremanja i služenja“ uvrštena na

Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine.

Veliku ulogu u očuvanju i promociji ćaske ima Kulturno-umjetničko društvo „Puračić“, koje kroz svoje aktivnosti nastoji sačuvati tradicionalni recept i način pripreme.

Za turiste koji žele upoznati autentičnu kuhinju ovog kraja, puračka ćaska predstavlja mnogo više od običnog obroka. Ona je dio običaja, gostoprimstva i kulturnog naslijeđa Puračića.

Udruženja žena čuvaju domaće recepte i običaje lukavačkog kraja

Poseban doprinos očuvanju gastronomske i kulturne tradicije na području Lukavca daju lokalna udruženja žena.

Jedno od njih je Udruženje žena „Poljičke“, koje okuplja žene iz Gornjih i Donjih Poljica s ciljem druženja, očuvanja običaja i promocije lokalne zajednice.

Udruženje je registrovano 2022. godine, a njegove članice učestvuju u različitim manifestacijama, humanitarnim aktivnostima i predstavljanju tradicionalne kuhinje.

Predsjednica udruženja Advija Murselović ističe da je jedan od osnovnih ciljeva bio omogućiti ženama da se okupljaju, druže i zajednički rade na promociji svoga kraja.

Posebnu pažnju posvećuju pripremi domaće hrane, među kojom su tradicionalne pite, čorbe, kolači, hurmašice, tulumbe i drugi specijaliteti koji su se generacijama pripremali u bosanskim domaćinstvima.

Članice udruženja učestvuju i u događajima na jezeru Modrac, gdje domaćim proizvodima i tradicionalnim jelima predstavljaju gastronomsku ponudu ovog područja.

Ovakva udruženja imaju važnu ulogu u prenošenju znanja na mlađe generacije, ali i u stvaranju turističkog doživljaja zasnovanog na susretu s lokalnim stanovništvom.

Svatovac, Turija i Milo Selo, dodatni razlozi za izlet u Lukavac

Za posjetioce koji žele istraživati prirodne predjele izvan grada, Lukavac nudi više mogućnosti za jednodnevne izlete.

Među njima se izdvaja Svatovac, poznato izletište koje privlači ljubitelje šetnje, prirode i odmora na otvorenom.

Zanimljivo je i područje rijeke Turije, čiji tok i okolni pejzaži pružaju mogućnost za upoznavanje prirodnih ljepota lukavačkog kraja.

Milo Selo predstavlja još jednu destinaciju koja se povezuje s prirodnim ambijentom, ruralnim načinom života i domaćim proizvodima.

Ljubitelji biciklizma mogu istraživati i lokalne biciklističke rute, dok okolna šumska područja pružaju mogućnost za rekreaciju i kraće izlete.

Ove lokacije posebno su pogodne za posjetioce koji žele kombinovati obilazak grada s boravkom u prirodi i upoznavanjem okolnih naselja.

Kultura i život u Lukavcu, od ljetnih koncerata do pozorišta

Turistička ponuda Lukavca obuhvata i sadržaje koji tokom godine okupljaju publiku iz grada, Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Važnu ulogu u njihovoj organizaciji ima Centar za kulturu Lukavac, u okviru kojeg se održavaju koncerti, pozorišne predstave, književni programi i drugi umjetnički događaji.

Među poznatim manifestacijama izdvaja se Ljeto u Lukavcu, koje tokom toplijih mjeseci donosi muzičke i druge programe za različite generacije.

Kalendar događaja iz kulture upotpunjuju i događaji u okviru Zime u Lukavcu, čime grad nastoji proširiti ponudu i izvan ljetne sezone.

Za posjetioce koji planiraju boravak od nekoliko dana, kulturni programi predstavljaju dodatnu mogućnost da izlet na Modrac ili obilazak Puračića povežu s koncertom, predstavom ili drugim sadržajem.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Lukavcu?

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend na području Lukavca, ovih dvanaest preporuka pomoći će vam da upoznate njegove prirodne, kulturne i gastronomske posebnosti.

1. Provozajte se čamcem po jezeru Modrac. Upoznajte jezero iz drugačije perspektive i uživajte u pogledu na okolne obale. Vožnju prethodno dogovorite s lokalnim lađarima.

2. Doživite zalazak sunca na Modracu. Odaberite jednu od lokacija uz obalu i uživajte u pogledu na vodu i okolni krajolik.

3. Posjetite Vilu Solvay u Lukavcu. Upoznajte nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i građevinu koja svjedoči o industrijskom razvoju grada.

4. Prošetajte starom čaršijom u Puračiću. Otkrijte mjesto bogate trgovačke historije i lokalnih običaja.

5. Obiđite Hram Svetog proroka Ilije i Čaršijsku džamiju. Upoznajte vjersku i kulturno-historijsku baštinu Puračića.

6. Posjetite tradicionalni Puračićki vašar. Ako dolazite u vrijeme njegovog održavanja, doživite atmosferu stare trgovačke manifestacije, zanata, domaćih proizvoda i druženja.

7. Probajte puračku ćasku. Upoznajte tradicionalno jelo čije je umijeće pripremanja i služenja uvršteno na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH. Dostupnost jela dogovorite unaprijed.

8. Istražite Poljice i izletište Bukvik. Provedite vrijeme u prirodi i upoznajte manje poznate dijelove obale Modraca.

9. Posmatrajte ptice na području bare Mosorovac. Uživajte u prirodnom ambijentu i, uz malo sreće, pogledajte labudove i druge ptice koje borave na ovom području.

10. Posjetite Svatovac i istražite područje rijeke Turije. Odvojite nekoliko sati za šetnju i boravak u prirodi.

11. Upoznajte domaće proizvode i rukotvorine. Potražite manifestacije na kojima lokalna udruženja žena predstavljaju tradicionalnu kuhinju i običaje.

12. Provjerite ponudu iz kulture u Lukavcu. Posjetu upotpunite koncertom, pozorišnom predstavom ili događajem u organizaciji Centra za kulturu.

Pogledajte turističku priču o Lukavcu

Prirodne ljepote jezera Modrac, tradicija Puračića, gastronomsko naslijeđe i priče lokalnih stanovnika predstavljeni su i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz autentične lokalne doživljaje serijal približava mjesta koja vrijedi posjetiti i ljude koji čuvaju prepoznatljiv identitet ovog kraja.

Turistički vodič kroz Lukavac, njegove najpoznatije atrakcije, kulturnu baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.