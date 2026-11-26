Borački dodatak na području Lukavca demobilisani borci, ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca moći će ostvariti podnošenjem zahtjeva od utorka, 1. decembra.

Grad Lukavac organizovat će prijem zahtjeva i potrebne dokumentacije na tri lokacije kako bi građanima olakšao proceduru ostvarivanja ovog prava.

Gdje se predaju zahtjevi za borački dodatak?

Sve kategorije korisnika zahtjeve će moći predati u Sali za vjenčanja Gradske uprave Lukavac, u periodu od 7 do 15:30 sati.

Ratni vojni invalidi dokumentaciju će moći dostaviti i u prostorijama organizacije RVI „Sinovi Bosne“, dok će članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca zahtjeve moći predati i u sjedištu organizacije PŠ/PB. Obje organizacije nalaze se na adresi Dom kulture bb u Lukavcu.

Ko ima pravo na borački dodatak?

Pravo mogu ostvariti demobilisani pripadnici Armije RBiH, HVO-a i MUP-a RBiH koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje 12 mjeseci.

Pravo obuhvata zaposlene, penzionere, kao i demobilisane branioce koji već primaju egzistencijalnu naknadu.

Zahtjeve mogu podnijeti i ratni vojni invalidi koji su zbog ranjavanja, povrede ili bolesti imali manje od 12 mjeseci angažmana, kao i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji ostvaruju prava prema propisima o boračkoj zaštiti.

Visina boračkog dodatka iznosi 1,50 KM po svakom priznatom mjesecu učešća u odbrani Bosne i Hercegovine.

Koju dokumentaciju je potrebno dostaviti?

Demobilisani borci i ratni vojni invalidi trebaju dostaviti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva, CIPS prijavu prebivališta koja nije starija od šest mjeseci te podatke o transakcijskom računu otvorenom u banci u BiH ili izjavu da naknadu žele primati putem pošte.

Postojeći korisnici nisu obavezni ponovo dostavljati podatke o transakcijskom računu. Branioci koji žive izvan BiH umjesto CIPS prijave dostavljaju ovjerenu punomoć za imenovanje punomoćnika za prijem pismena u BiH.

Članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca trebaju dostaviti popunjen zahtjev, podatke o transakcijskom računu ili izjavu o isplati putem pošte te, ukoliko je potrebna, punomoć za prijem pismena.

Dokaz o ostvarivanju prava prema propisima o boračkoj zaštiti nadležna služba pribavljat će po službenoj dužnosti.

Obrasci zahtjeva i dodatne informacije

Građani potrebne obrasce mogu preuzeti u Šalter sali i Sali za vjenčanja Gradske uprave Lukavac ili putem sljedećih linkova:

Zahtjev za demobilisane branioce

Zahtjev za članove porodica branilaca

Kompletno obavještenje o ostvarivanju prava na borački dodatak

Dodatne informacije dostupne su u Odsjeku za boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu Grada Lukavac, u kancelariji broj 20, putem telefona 035 366 709 ili elektronske pošte [email protected].