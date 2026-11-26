Vojnička disciplina, odgovornost i način života privlače pažnju mladih koji tek razmišljaju o izboru budućeg zanimanja. Među posjetiocima današnjeg događaja u organizaciji 5. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH bile su i djevojke koje svoju budućnost vide u vojnoj uniformi. Za neke od njih današnja posjeta bila je prilika da prvi put izbliza upoznaju vojnički poziv.

„Pa, vidjela sam, ne znam baš kako se ovo sve zove, ali svašta sam vidjela, ali uglavnom, baš je lijepo. Vidjela sam puške, pištolje i svašta tako”, kazala je posjetiteljka Amra.

Amra je prvi put imala priliku izbliza upoznati dio svakodnevice pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ono što je vidjela podstaklo ju je da razmisli o zanimanju kojim bi se u budućnosti mogla baviti. Za razliku od nje, Zekija o vojničkom pozivu razmišlja već duže vrijeme.

„Privukla me nešto želja, onaj stav, ponašanje, sve sve”, rekla je Zekija.

Približavanje vojničke profesije mlađim generacijama jedna je od aktivnosti koju pripadnici 5. pješadijske brigade provode tokom cijele godine. U proteklom periodu vojni poziv promovisan je u 18 obrazovnih ustanova na području sjeveroistočne Bosne. Istovremeno, značajan dio aktivnosti brigade bio je usmjeren na edukaciju i unapređenje obučenosti njenih pripadnika.

„Cilj svih nas, odnosno cilj Oružanih snaga, jeste da ispunimo svoju misiju, zadatke koje se postavljaju pred nas, koje je zakon o odbrani definisao. S tim u vezi ova godina je bila upravo usmjerena na to da kroz komande, jedince, kroz aktivnu obuku dostignemo određeni stepen obuke koji će sigurno zadovoljiti sve naše potrebe i uslove kako bi mi uspješno izvršili svoju misiju”, izjavio je general Fahir Žilić, komandant 5. pješadijske brigade OSBiH.

Tokom protekle godine realizovane su brojne specijalističke obuke, međunarodne vježbe i programi stručnog usavršavanja. Kurs za razvoj vođe uspješno je završilo 39 pripadnika Oružanih snaga BiH, od kojih 35 iz 5. pješadijske brigade.

„I o broju je teško govoriti zato što je fluktuacija personala velika, tako da, ali u svakom slučaju imamo dovoljan broj vojnika, podoficira i oficira i civilnih lica da možemo uspješno izvršiti svoju misiju i zadatke koje su pred nas postavljene“, dodao je Žilić.

Pored redovnih aktivnosti i stručnog usavršavanja, pripadnici brigade realizuju i projekte civilno-vojne saradnje. Bosna i Hercegovina će 1. decembra obilježiti 21. godišnjicu formiranja jedinstvenih Oružanih snaga, u čijim redovima svoju budućnost možda pronađu i Amra i Zekija.