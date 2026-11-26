British Council predstavio je rezultate partnerstava između Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja Zapadnog Balkana usmjerenih na razvoj kreativne ekonomije, kreativnih vještina i kulturnih industrija. Predstavljanje je održano u okviru međunarodne konferencije BEYOND 2026 u Salfordu, u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kroz dvije tematske sesije predstavljeni su projekti koji povezuju kreativne organizacije, lokalne vlasti i partnere iz Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem razvoja novih znanja, profesionalnih prilika i međunarodne saradnje.

Jedan od programa je Fond za razvoj kreativnih vještina Zapadnog Balkana i Ujedinjenog Kraljevstva, kroz koji je podržano deset partnerstava kreativnih organizacija iz šest ekonomija Zapadnog Balkana s partnerima iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Među predstavljenim inicijativama su program razvoja profesionalnih vještina u gejming industriji u Crnoj Gori, praktične marketinške obuke za mlade u Sjevernoj Makedoniji, razvoj publike za albanski film te stvaranje novih profesionalnih prilika za umjetnike i kustose na Kosovu.

Druga sesija bila je posvećena ulozi gradova i lokalnih vlasti u razvoju kreativne ekonomije. Predstavnici lokalnih vlasti i kulturnih inicijativa razgovarali su o tome kako ulaganje u kulturu može doprinijeti urbanom razvoju, zapošljavanju i većem uključivanju građana u život zajednice. Predstavljena su iskustva iz Skoplja, Sarajeva i drugih gradova regiona.

Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džehverović istakla je da gradovi imaju važnu ulogu u stvaranju uslova za razvoj kreativnih talenata, posebno kroz podršku mladima, ulaganje u kulturu i povezivanje kreativnih organizacija s međunarodnim partnerima.

Program Creative Growth British Councila usmjeren je na dugoročnu podršku kreativnoj ekonomiji kroz unapređenje javnih politika, istraživanje, razvoj vještina i međunarodnu saradnju.

Učešće na konferenciji BEYOND 2026 omogućilo je predstavnicima organizacija i gradova iz regiona da predstave svoje projekte, uspostave nove kontakte i istraže mogućnosti saradnje s partnerima i potencijalnim finansijerima iz Ujedinjenog Kraljevstva.