Kreativna ekonomija u fokusu ministarskog foruma u Herceg Novom

Crna Gora je u prethodna dva dana bila domaćin Ministarskog foruma o kreativnoj ekonomiji, održanog u Herceg Novom u okviru predsjedavanja Crne Gore Berlinskim procesom.

Forum je organizovalo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore u saradnji sa British Councilom, a u fokusu razgovora bili su razvoj kreativnih industrija, regionalna saradnja i zapošljavanje mladih u sektorima koji povezuju kulturu, tehnologiju, turizam i inovacije.

Skup su otvorili ministrica kulture i medija Crne Gore dr. Tamara Vujović i ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Dawn McKen, naglašavajući značaj zajedničkog djelovanja zemalja regiona u oblasti kreativne ekonomije.

Ministrica Vujović poručila je da se kultura ne posmatra samo kao temelj identiteta i naslijeđa, nego i kao važan razvojni resurs koji može doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta, razvoju inovacija i povezivanju mladih ljudi na Zapadnom Balkanu.

Kao jedan od važnih rezultata foruma istaknuto je praćenje zajedničke deklaracije iz Kotora, kojom su se države regiona obavezale na snažniju saradnju u oblasti kreativnih industrija. Cilj je, kako je poručeno, unaprijediti institucionalno povezivanje sektora kroz radne grupe i strateške dokumente koji će obuhvatiti različite oblasti, od dizajna i arhitekture do industrije videoigara i ICT sektora.

Ambasadorica Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori Dawn McKen naglasila je da region posjeduje značajan kreativni potencijal, kroz međunarodno priznate festivale, filmsku i televizijsku produkciju, digitalne kompanije, kreativne talente i bogato kulturno naslijeđe.

U uvodnom dijelu foruma predstavljen je i Plan razvoja kreativnih industrija u Crnoj Gori, dok su predstavnici British Councila i eksperti iz Ujedinjenog Kraljevstva govorili o ekonomiji doživljaja, razvoju vještina i boljoj zapošljivosti mladih u oblastima vizuelnih efekata, animacije i industrije videoigara.

Direktorica British Councila za Zapadni Balkan Clare Sears istakla je da kreativna ekonomija i razvoj vještina predstavljaju važne preduslove za održiv i inkluzivan rast regiona. Prema njenim riječima, ekonomija doživljaja otvara nove mogućnosti za mlade ljude i podstiče razvoj sektora koji povezuju kulturu, turizam, tehnologiju i kreativnost.

Centralni dio foruma bio je posvećen ministarskoj raspravi o značaju ekonomije doživljaja i zapošljavanja mladih kao osnovi za kreiranje razvojnih politika i dugoročni razvoj kreativnih industrija u regionu.

Dan prije ministarskog sastanka održan je i ekspertski sastanak na kojem su učestvovali predstavnici međunarodnih institucija, eksperti i članovi Radne grupe za kreativnu ekonomiju Crne Gore. Razgovarano je o iskustvima Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, Svjetske banke, Evropske komisije i Vijeća za regionalnu saradnju, a preporuke eksperata razmatrane su tokom ministarskog sastanka.

Na kraju foruma usvojeni su zaključci koji će biti osnova za nastavak regionalne saradnje i razvoj politika usmjerenih na jačanje kreativne ekonomije na Zapadnom Balkanu. Forum je završen susretom učesnika sa predstavnicima sektora kreativnih industrija.