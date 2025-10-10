British Council najavio 10 grantova za razvoj kreativne ekonomije

Kate Ewart-Biggs OBE, zamjenica generalnog direktora British Council-a, održala je sesiju o kreativnoj ekonomiji na Forumu ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana, gdje je zvanično najavila dodjelu grantova za 10 odabranih projekata u okviru Fonda za razvoj sektora kreativne ekonomije Zapadnog Balkana (WB-UK Creative Skills Development Fund).

Fond je dio Programa kreativne ekonomije British Council-a i predstavlja pionirsku inicijativu koja omogućava partnerstva između UK i zemalja Zapadnog Balkana (WB6). Ovaj pilot projekat ima za cilj da podstakne rast kreativne ekonomije, unaprijedi zapošljavanje mladih i ojača razvoj vještina širom regiona.

„Ovi grantovi predstavljaju stratešku investiciju u transformativnu moć kreativnosti,“ izjavila je Ewart-Biggs. „Povezujući obrazovanje, industriju i inovacije, osnažujemo mlade ljude i kreativne profesionalce da oblikuju inkluzivne i održive budućnosti.“

“Ako želimo da izgradimo stabilnu i prosperitetnu budućnost, moramo staviti mlade ljude u središte naših napora — posebno na Zapadnom Balkanu, gdje je nezaposlenost mladih i dalje među najvišima u Evropi. Kreativne industrije nude neke od najuzbudljivijih i najbrže rastućih prilika, otključavajući potencijal i oslobađajući inovacije. British Council je ponosan što stoji rame uz rame sa vladama, institucijama i zajednicama, spreman da pomogne u pretvaranju tog potencijala u trajan uticaj — obezbjeđujući da svaki mladi čovjek ima priliku da ostvari svoje kreativne ambicije.“

Odabrani projekti obuhvataju širok spektar oblasti, uključujući vizuelne efekte, dizajn, muziku, razvoj video-igara, kustosku umjetnost i imerzivno pripovijedanje. Većina projekata fokusira se na kombinovanje lokalne i britanske ekspertize u obuci i usavršavanju mladih i novih profesionalaca, efikasno ih opremajući vještinama potrebnim za savremene uloge u kreativnim industrijama, čime se stvaraju direktne veze između obrazovanja i tržišta rada.

Fond je nastao kao rezultat Ministarskog foruma o kreativnoj ekonomiji Zapadnog Balkana, održanog u Kotoru u maju 2025. godine, na kojem su ministri kulture zemalja Zapadnog Balkana usvojili Zajedničku deklaraciju kojom se kreativna ekonomija prepoznaje kao strateški pokretač inkluzivnog rasta, kohezije i održivog razvoja. Deklaracijom je obećana zajednička akcija u sektorima kulture, obrazovanja i ekonomije.

Program kreativne ekonomije British Council-a je globalna inicijativa osmišljena da ojača kulturne i kreativne industrije kroz fokus na politike, istraživanje, zagovaranje i izgradnju kapaciteta.

Implementacija projekata u okviru WB-UK Fonda počinje u oktobru 2025. godine, a trajat će do kraja ljeta 2026.