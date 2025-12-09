Vlada TK pokreće novi investicijski ciklus vrijedan gotovo 40 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj 26. vanrednoj sjednici prihvatila je odluku o unutrašnjem zaduženju Kantona putem dugoročnog kredita kod Asa Banke d.d. Sarajevo, s ciljem pokretanja novog investicijskog ciklusa vrijednog gotovo 40 miliona KM. Riječ je o kreditnom aranžmanu u iznosu od 39.797.000 KM, s rokom otplate od deset godina, kojim će se finansirati kapitalne investicije predviđene Programom javnih investicija TK za period 2025–2027.

Sredstva su namijenjena podršci projektima koji su već u toku, kao i onima čija realizacija tek predstoji. Najveći dio planiranog iznosa odnosi se na projekte vodosnabdijevanja. Po 10 miliona KM predviđeno je za izgradnju i održavanje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela Živinica, te za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.

Među investicijama koje će biti finansirane ovim kreditnim zaduženjem nalaze se i projekti jačanja institucionalne infrastrukture. Tako je za izgradnju nove zgrade Policijske uprave Živinice planirano 3.100.000 KM, dok je za izgradnju objekta Općinskog suda u Lukavcu opredijeljeno 2.297.000 KM. Preostali dio kreditnih sredstava biće usmjeren na finansiranje ostalih započetih kapitalnih projekata širom Tuzlanskog kantona.

Ovim zaduženjem Vlada TK otvara novi investicijski ciklus, s namjerom da ubrza realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata i unaprijedi javne usluge na području Kantona.