Više od 300.000 KM za ekološke projekte u Živinicama, Lukavcu i Čeliću

Više od 300.000 KM bit će uloženo u ekološke projekte u Živinicama, Lukavcu i Čeliću, a rokovi za njihovu realizaciju su kraći od godinu dana.

Ministrica prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona, Anela Ajšić, potpisala je ugovore o dodjeli finansijskih sredstava gradovima i općinama u okviru programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2025. godinu. Sredstva se dodjeljuju u obliku kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti.

Grad Živinice dobio je 145.000 KM za sufinansiranje projekta izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda, finansiranog iz ekoloških naknada. Ugovor je u ime grada potpisao gradonačelnik Began Muhić, a rok za realizaciju obaveza iznosi dva mjeseca.

Grad Lukavac dobio je 150.000 KM za projekat „Zamjena dotrajale stolarije na objektu JZU Dom zdravlja Lukavac“. Rok za realizaciju obaveza iz ugovora je devet mjeseci od dana uplate sredstava.

Općini Čelić odobrena su sredstva u iznosu od 34.500 KM za nastavak unapređenja energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta. Ugovorne obaveze moraju biti ispunjene u roku od mjesec dana od dana uplate, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Ovi projekti predstavljaju važan korak u unapređenju ekološke infrastrukture i energetske efikasnosti u Tuzlanskom kantonu, istaknuli su nadležni.