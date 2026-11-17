Podrška mladima u TK bit će dodatno razvijana kroz saradnju Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Udruženja „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“, koji su potpisali Memorandum o razumijevanju i strateškoj saradnji. Cilj je unaprijediti položaj mladih kroz programe psihosocijalne podrške, razvoj vještina i stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje.

Memorandum su jučer u prostorijama Ministarstva potpisali resorni ministar Damir Gazdić i direktorica Udruženja „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ Selma Aličić.

Ovim sporazumom nastavlja se dosadašnja institucionalna saradnja, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje će mladima omogućiti razvoj ličnih i socijalnih kompetencija, psihosocijalno osnaživanje te usvajanje zdravih životnih navika.

Podrška mladima u TK kroz razvoj vještina i zapošljavanje

Značajan dio budućih aktivnosti bit će usmjeren na socioekonomsko osnaživanje mladih, posebno kroz razvoj kompetencija potrebnih za lakši pristup tržištu rada.

Planirano je jačanje karijernih, poduzetničkih, finansijskih i digitalnih vještina, čime se nastoji povećati zapošljivost mladih i njihova konkurentnost prilikom traženja zaposlenja.

Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji programa usmjerenih na unapređenje položaja mladih, uključujući projekte podržane od međunarodnih donatora. Njihovo iskustvo i kapaciteti predstavljaju osnovu za provođenje zajedničkih aktivnosti predviđenih memorandumom.

Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK ističu opredijeljenost za uspostavljanje dugoročne saradnje s organizacijama i institucijama koje mogu doprinijeti poboljšanju položaja mladih.

Potpisani memorandum dio je nastojanja da se podrška mladima u TK razvija kroz povezivanje institucija i organizacija civilnog društva, s fokusom na obrazovanje, lični razvoj i bolje mogućnosti za uključivanje mladih na tržište rada.