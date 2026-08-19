Autoškole odgovorile Ministarstvu: Dostavit ćemo dokumentaciju, ali tražimo utvrđivanje odgovornosti

Dio autoškola u Tuzlanskom kantonu koje nisu pristupile informacionom sistemu Ministarstva obrazovanja i nauke TK oglasio se nakon jučerašnjih uputa ministra Ahmeda Omerovića kandidatima koji čekaju polaganje vozačkog ispita.

Poručuju da će traženu dokumentaciju dostaviti kako kandidati ne bi dodatno ispaštali, ali istovremeno najavljuju da će od nadležnih institucija tražiti provjeru zakonitosti cjelokupnog sistema i postupanja u proteklim mjesecima.

Autoškole tvrde da su prijave kandidata za polaganje ranije uredno predate Ministarstvu, zaprimljene, protokolisane i pregledane, te postavljaju pitanje zbog čega se dodatna dokumentacija traži tek nakon približno dva i po mjeseca.

„Zašto ta dokumentacija nije tražena odmah prilikom pregleda prijave, ako je zaista bila potrebna?“, navode u saopćenju.

Ističu da će, bez obzira na neslaganje sa načinom na koji je proces vođen, dostaviti tražene kopije dnevnika rada.

„Mi ćemo traženu dokumentaciju dostaviti. Nećemo dozvoliti da kandidati budu žrtve ovog spora“, poručuju autoškole, uz tvrdnju da se odgovornost za višemjesečno čekanje ne može prebaciti samo na njih.

Prema njihovim navodima, broj kandidata koji čekaju polaganje sada je znatno veći od ranije spominjanih 300.

„Prvo se govorilo o oko 300 kandidata. Danas govorimo o približno 600 kandidata“, navodi se u saopćenju.

Autoškole tvrde i da je spor oko informacionog sistema ostavio posljedice na njihovo poslovanje, od gubitka kandidata i prihoda do smanjenja broja zaposlenih i povlačenja pojedinih vozila iz procesa osposobljavanja.

Najavljuju da će od nadležnih institucija zatražiti provjeru pravnog osnova za obavezno korištenje informacionog sistema, kao i načina na koji su kroz njega provođene obuke, ispiti, unos podataka i izdavanje potvrda i uvjerenja.

„Ne borimo se protiv digitalizacije. Ne borimo se protiv tableta. Ne borimo se protiv kontrole. Borimo se za to da pravila budu zakonita, jednaka za sve i da nijedna aplikacija ne bude iznad zakona“, naveli su.

Ministarstvo: Za dio kandidata polaganja od petka

Reakcija autoškola uslijedila je nakon što je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović jučer objavio upute za oko 300 kandidata koji čekaju polaganje.

Omerović je naveo da je Ministarstvo autoškolama koje kandidate ne vode kroz informacioni sistem uputilo zahtjev za dostavljanje kopija dnevnika rada, kako bi se moglo provjeriti da li su kandidati završili propisanu teoretsku nastavu.

„Dostavljanje ove dokumentacije od ključne je važnosti, jer jedino na osnovu vjerodostojne evidencije možemo provjeriti da li je kandidat uredno završio propisanu nastavu i stekao uslove za pristupanje ispitu“, naveo je Omerović.

Dokumentacija je zatražena i od gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa u vezi sa nastavom iz pružanja prve pomoći. Dio organizacija već je dostavio potrebne podatke, a službenici Ministarstva vrše provjeru i unos u informacioni sistem.

Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena Ministarstvo je najavilo početak organizovanja ispita od petka, 21. augusta.

„Za kandidate čija je dokumentacija uredno dostavljena, od petka, 21. augusta, počet ćemo organizovati polaganje ispita iz poznavanja propisa i postupaka pružanja prve pomoći“, naveo je ministar.

Prema njegovim riječima, 17 autoškola koje provode osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa, a nisu uključene u informacioni sistem, do jučer Ministarstvu nije dostavilo tražene kopije dokumentacije.

Kandidatima koji ne žele ili ne mogu čekati da dokumentaciju dostavi njihova autoškola omogućeno je da je lično predaju Ministarstvu. Potrebno je dostaviti kopiju dnevnika rada kojom se potvrđuje realizovana teoretska nastava, ovjerenu pečatom autoškole.

„Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ostaje potpuno otvoreno za saradnju i spremno je pomoći svim kandidatima da ostvare svoje pravo na polaganje ispita“, poručio je Omerović.