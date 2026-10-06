Mentalno zdravlje mladih bit će u fokusu događaja koji Udruženje „Amica Educa“ organizuje u Tuzli povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Posjetioci će u subotu, 10. oktobra, imati priliku upoznati nove praktične materijale, ali i učestvovati u interaktivnoj izložbi posvećenoj emocijama, stresu, podršci i brizi o sebi.

U prostorijama Udruženja „Amica Educa“ u Klosterskoj 13 prvo će od 12 do 13 sati biti predstavljeni Priručnik za mentalno zdravlje mladih „Korak bliže sebi“ i Kartice rezilijentnosti „30 praktičnih vježbi za svakodnevnu brigu o mentalnom zdravlju“.

Tokom promocije bit će predstavljeno kako su materijali nastali, kome su namijenjeni i na koji način se mogu koristiti u svakodnevnom životu. Namijenjeni su i stručnjacima koji u svom radu pružaju podršku mladima.

Mentalno zdravlje mladih kroz praktične vježbe i iskustvo

Nakon promocije, od 13 do 15 sati, na prvom spratu Udruženja bit će otvorena interaktivna izložba na kojoj posjetioci neće imati samo ulogu posmatrača. Kroz različite stanice i aktivnosti moći će istraživati vlastite emocije i potrebe, lične granice, načine suočavanja sa stresom, uvjerenja, podršku iz okruženja i različite oblike brige o sebi.

Program uključuje vježbe disanja i pokreta, aktivnosti kroz koje učesnici mogu sagledati vlastiti sistem podrške, kao i kreativne i digitalne sadržaje. Cilj je ponuditi jednostavne alate koji se mogu primjenjivati u svakodnevnim situacijama i pomoći u očuvanju mentalnog zdravlja mladih.

Izložba je zamišljena tako da svaki posjetilac kroz sadržaje prolazi vlastitim tempom. Na izložbu je moguće doći u bilo kojem trenutku između 13 i 15 sati, bez potrebe da se program prati od samog početka.

Iako je sadržaj prvenstveno usmjeren na mlade, događaj je otvoren za sve zainteresovane koji žele upoznati praktične metode za očuvanje psihološke otpornosti i bolje razumijevanje vlastitih potreba.

Događaj se realizuje u okviru projekta „Jačanje mentalnog zdravlja i rezilijentnosti mladih u Tuzli“, koji se provodi kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, ReLOaD3. Program finansira Evropska unija, provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, dok projekt sufinansira Grad Tuzla.