Zmajići sutra protiv Nizozemske završavaju kvalifikacije za Euro 2027

Jasmina Ibrahimović

Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra gostuje Nizozemskoj u Doetinchemu, gdje će odigrati posljednju utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Susret na stadionu De Vijverberg počinje u 18:45 sati.

Zmajići u završni duel kvalifikacija ulaze nakon poraza od Norveške, a priliku će tražiti za bolji rezultat i završetak ciklusa u pozitivnijem ritmu.

Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto u grupi G sa sedam osvojenih bodova. Nizozemska je treća sa devet, Izrael ima deset, dok je Norveška na vrhu sa 13 bodova. Slovenija je takmičenje završila sa pet bodova.

Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegov tim može pružiti kvalitetan odgovor.

„Očekuje nas vrlo kvalitetan protivnik, ali mi imamo veliku želju da u posljednjem meču pokažemo napredak i napravimo dobar rezultat“, rekao je Krunić.

Naglasio je da reprezentacija mora izvući pouke iz prethodnog susreta, zadržati taktičku disciplinu i ostati koncentrisana tokom cijele utakmice.

„Nizozemci su izuzetno talentovani, ali od svojih igrača očekujem odlučnost i da pruže maksimum kako bismo kvalifikacije završili na najbolji način“, poručio je selektor.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Večeras spektakl u Mejdanu: Zmajevi protiv moćne Italije u rasprodanoj dvorani

Vijesti

ECB otkrio kako će izgledati aplikacija za digitalni euro

Vijesti

Pogledajte novi izgled novčanica eura: ECB predstavila deset prijedloga za buduću...

Vijesti

Košarkaška reprezentacija BiH u augustu nastavlja borbu za Mundobasket

BiH

Košarkaška reprezentacija BiH počela pripreme s 12 igrača, stižu Atić i...

BiH

Zmajice večeras protiv Estonije traže baraž za Svjetsko prvenstvo u Brazilu

Vijesti

Šta su poručili novoizabrani članovi Predsjedništva BiH?

BiH

Pod lupom: Izborni dan uspješan, brojanje pokazalo razlike

Vijesti

Više tuzlanskih ulica sutra bez vode zbog sanacije cjevovoda

BiH

Izračunavanje mandata: Zašto više glasova nije dovoljno?

Vijesti

Apel za pomoć Anastaziji Kočić: Pozivom na 17193 donirate 2 KM

Učitati više