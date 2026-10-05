Zmajići sutra protiv Nizozemske završavaju kvalifikacije za Euro 2027

Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra gostuje Nizozemskoj u Doetinchemu, gdje će odigrati posljednju utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Susret na stadionu De Vijverberg počinje u 18:45 sati.

Zmajići u završni duel kvalifikacija ulaze nakon poraza od Norveške, a priliku će tražiti za bolji rezultat i završetak ciklusa u pozitivnijem ritmu.

Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto u grupi G sa sedam osvojenih bodova. Nizozemska je treća sa devet, Izrael ima deset, dok je Norveška na vrhu sa 13 bodova. Slovenija je takmičenje završila sa pet bodova.

Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegov tim može pružiti kvalitetan odgovor.

„Očekuje nas vrlo kvalitetan protivnik, ali mi imamo veliku želju da u posljednjem meču pokažemo napredak i napravimo dobar rezultat“, rekao je Krunić.

Naglasio je da reprezentacija mora izvući pouke iz prethodnog susreta, zadržati taktičku disciplinu i ostati koncentrisana tokom cijele utakmice.

„Nizozemci su izuzetno talentovani, ali od svojih igrača očekujem odlučnost i da pruže maksimum kako bismo kvalifikacije završili na najbolji način“, poručio je selektor.