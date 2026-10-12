Euro slabi petu sedmicu, francuski dug jača dolar

Euro nastavlja slabiti u odnosu na američki dolar, a zabrinutost zbog rastućeg javnog duga Francuske i političke nestabilnosti dodatno opterećuje evropsku valutu.

Na svjetskim valutnim tržištima dolar je ojačao četvrtu sedmicu zaredom, približivši se najvišem nivou u posljednjih godinu i po.

Prema podacima s valutnih tržišta, dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke valute u odnosu na šest vodećih svjetskih valuta, prošlu sedmicu završio je na približno 102,2 poena.

Euro je u petak vrijedio oko 1,12 dolara, nakon što je početkom sedmice pao na 1,1161 dolar, što je njegov najniži nivo u posljednjih 17 mjeseci. Evropska valuta time je zabilježila petu uzastopnu sedmicu pada u odnosu na dolar.

Američka valuta istovremeno je nastavila jačati i prema japanskom jenu, uz povećanu potražnju investitora za dolarom.

Francuski javni dug dodatno pritiska euro

Jedan od ključnih razloga slabljenja eura jeste zabrinutost investitora zbog finansijske situacije u Francuskoj, gdje rast javnog duga, visoki budžetski deficit i politička neizvjesnost otežavaju stabilizaciju javnih finansija.

Francuska vlada suočava se s izazovom usvajanja budžeta i provođenja mjera štednje bez stabilne parlamentarne većine. Investitori strahuju da bi politički sukobi mogli usporiti smanjenje deficita i dodatno povećati troškove zaduživanja države.

Prema izvještajima međunarodnih finansijskih medija, rast prinosa na francuske državne obveznice pokazuje sve veću zabrinutost tržišta zbog sposobnosti Francuske da kontroliše javni dug.

Očekivanja od američke centralne banke podržavaju dolar

Na jačanje dolara utječu i očekivanja u vezi s daljnjim odlukama američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Nakon povećanja kamatnih stopa u septembru, investitori prate nove ekonomske pokazatelje kako bi procijenili hoće li Fed nastaviti zaoštravati monetarnu politiku do kraja godine.

Više kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama mogu povećati privlačnost dolara jer investitorima omogućavaju veće prinose na ulaganja u američku imovinu.

Istovremeno, rast cijena nafte i geopolitičke napetosti dodatno povećavaju potražnju za američkom valutom, dok fiskalni problemi Francuske nastavljaju stvarati pritisak na euro.