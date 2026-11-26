Slučaj Kapija test za novu vlast u Srbiji – Na dnevnom redu redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zakazane za ponedjeljak, 30. novembra, naći će se i Inicijativa za poduzimanje institucionalne aktivnosti radi izvršenja pravosnažne presude Novaku Đukiću, osuđenom za ratni zločin na tuzlanskoj Kapiji.

Iako je tuzlansko vijeće i ranije donosilo deklaracije i pozive institucijama BiH da osiguraju reakciju zvaničnog Beograda, ova inicijativa dolazi u osjetljivom političkom trenutku, neposredno nakon velikih promjena na političkoj sceni u Srbiji, što otvara ključno pitanje: Hoće li nova vlast u Beogradu prekinuti dugogodišnju praksu pružanja utočišta ratnim zločincima ili će i po tom pitanju nastaviti utabanim stazama prethodnog režima?

Veliki ispit za novu vlast u Beogradu

Nakon parlamentarnih izbora održanih u oktobru, pobjede Studentske liste i konstituisanja novog saziva Narodne skupštine Srbije, u susjednoj državi u toku je formiranje nove izvršne vlasti. Upravo taj politički zaokret stavlja novo rukovodstvo u Beogradu pred prvi ozbiljan test suočavanja s prošlošću i poštovanja vladavine prava.

Dok se s jedne strane očekuje raskid s naslijeđem bivše vlasti, ostaje otvoren veliki znak upitnika hoće li nova srbijanska vlada imati političke volje da deblokira sudske procese i konačno izvrši presude koje su godinama skupljale prašinu u beogradskim ladicama.

Inicijativom u Gradskom vijeću Tuzla želi se izvršiti pritisak na domaće institucije, prvenstveno Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara i Ministarstvo pravde BiH da ne propuste ovaj trenutak i da već na samom početku mandata nove vlasti u Srbiji izvršenje presude za Kapiju postave kao jedan od prioriteta u bilateralnim odnosima.

Dvanaest godina izbjegavanja pravde i stotine bjegunaca

Slučaj Novaka Đukića samo je najdrastičniji primjer sistemskog izbjegavanja pravde. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, bosanskohercegovačkom pravosuđu trenutno je nedostupno blizu 300 osoba osumnjičenih i optuženih za ratne zločine, dok se procjenjuje da se oko 100 optuženih i pravosnažno osuđenih lica skriva upravo na teritoriji Srbije, koristeći dvojno državljanstvo kao štit od izručenja.

Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Novaka Đukića u aprilu 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Kao komandant Taktičke grupe Ozren Vojske RS, proglašen je krivim za naređivanje granatiranja centra Tuzle 25. maja 1995. godine, kada je na Kapiji ubijena 71 osoba, pretežno omladina, dok je više od 150 ranjeno.

Neposredno nakon puštanja na slobodu zbog proceduralne odluke Ustavnog suda BiH u februaru 2014. godine, Đukić je pobjegao u Srbiju pod izgovorom liječenja. Od tada, Viši sud u Beogradu godinama je unedogled odgađao ročišta za priznavanje i izvršenje presude Suda BiH, pozivajući se na nalaze vještaka o njegovom navodnom lošem zdravstvenom stanju.

Šta se očekuje 30. novembra?

Očekuje se da će vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na sjednici u ponedjeljak jednoglasno podržati ovu inicijativu i zatražiti od državnih organa BiH hitno aktiviranje međudržavnog sporazuma o izvršenju krivičnih sankcija prema novim vlastima u Beogradu. Za porodice žrtava s Kapije i građane Tuzle, odgovor na pitanje hoće li nova vlast u Srbiji konačno ukinuti zaštitu Novaku Đukiću bit će najjasniji pokazatelj da li u susjednoj državi zaista dolazi vrijeme pravde ili tek kozmetičkih promjena.