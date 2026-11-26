TKT Fest i TKT Festić ove godine donose osam pozorišnih predstava za publiku svih generacija. Teatar Kabare Tuzla organizuje dva festivalska programa koji će biti održani od 29. novembra do 19. decembra na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.

U okviru 24. izdanja Dana akademskog teatra bit će izvedene tri predstave, dok će drugi TKT Festić, namijenjen najmlađoj publici, ponuditi pet predstava, među kojima je i jedna premijera.

TKT Fest počinje u nedjelju

Dani akademskog teatra počinju u nedjelju, 29. novembra, predstavom „Viking slabog zdravlja“, autorice i rediteljice Vlatke Vorkapić, u kojoj igraju Judita Franković Brdar i Petar Atanasoski.

Dan kasnije, 30. novembra, tuzlanska publika imat će priliku pogledati autorski projekat Zijaha Sokolovića „Lijevo desno glumac“.

Program akademskog teatra završava u utorak, 1. decembra, predstavom „Žive“, autorice Aïche Euzet, u režiji Júlije Cerdeire i produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U predstavi igraju Adna Kakinjo, Anđela Ilić i Mirza Bajramović.Sve tri predstave počinju u 20 sati.

Pet predstava za najmlađu publiku

Drugo izdanje TKT Festića počinje 3. decembra predstavom „Saobraćajko“, u produkciji Gradskog pozorišta Gradiška.

U petak, 4. decembra, na programu je predstava „Ko prirodu prlja – nadrlja“ Cvrčak teatra iz Banje Luke, koja se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine.

Predstava „Oživjele stvari“, prema tekstu Šime Ešića i u režiji Damira Altumbabića, bit će izvedena 5. decembra, dok je za 6. decembar planirana predstava „Dođi pa vidi“ Pozorišta lutaka u Mostaru, nastala prema motivima „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić.

Festival za djecu završava 19. decembra premijerom predstave „Noć kad su neboderi šetali“, prema tekstu Ismeta Bekrića, u režiji Ivane Petrović i koprodukciji Teatra Kabare Tuzla i Lijepe riječi Tuzla.

Gdje kupiti ulaznice?

Ulaznice za TKT Fest i TKT Festić mogu se kupiti u CD MIDO SHOP-u na tuzlanskom Korzu, dok su rezervacije i dodatne informacije dostupne putem broja telefona 061 191 321.