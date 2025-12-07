Treća večer TKT Festa donosi moćnu monodramu „Ja, Medeja“

Druga večer XXIII TKT Festa donijela je predstavu „Maske“, izvedbu glumca Dražena Šivaka, koji je snažnom scenskom energijom poveo publiku na putovanje kroz istoriju pozorišta, od antičkih izvorišta do komedije dell’arte. Kroz virtuoznu izmjenu karaktera i otvoreno razotkrivanje glumačkog procesa, Šivak je približio suštinu glumačkog zanata i podsjetio na moć teatra da obrazuje, zabavi i emotivno dotakne gledaoce.

Treća festivalska večer bit će obilježena monodramom „Ja, Medeja“, na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Predstava Teatra Kabare Tuzla, realizovana u saradnji s Centrom za kulturu Tuzla, donosi savremeno čitanje antičkog mita i otvara pitanja ljubavi, izdaje i snage žene. Ogoljeni scenski izraz, intenzivna gluma i direktna komunikacija s publikom čine ovu izvedbu posebno snažnim teatarskim iskustvom.

Ulaznice su dostupne putem platforme kupikartu.ba, na prodajnom mjestu CD shop Mido na tuzlanskom Korzu ili rezervacijom preko zvanične Facebook stranice Teatra Kabare Tuzla, uz preuzimanje neposredno pred početak predstave. Festival se održava uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

U nastavku festivala publiku očekuju sljedeće predstave:

23. TKT Fest – glavni program – 09.12.2025. u 20:00 „Moj HAKAWATI“

Koncept i gluma: Tarik Bajramović

Režija: Mateja Bizjak Petit

Produkcija: Pozorište lutaka Mostar / BiH

10.12.2025. u 20:00 „Armagedonci“

Tekst i režija: Sanja Milardović

Igraju: Judita Franković Brdar, Sanja Milardović i Ivan Simon

Produkcija: Teatar EXIT / Hrvatska

TKT Festić 2025 – program za djecu

08.12.2025. u 18:00 „Saobraćajko“

Autorski projekt: Ivana Petrović

Igraju: Ivana Petrović i Damir Altumbabić

Produkcija: Teatar kabare Tuzla i Centar za kulturu Tuzla / BiH

Uzrast: 3+

„Trema: predstava za vježbanje teških situacija“

Dramaturgija: Ilija Gajević

Režija: Marija Backović

Igraju: Danica Rajković i Slaviša Grubiša

Produkcija: Centar za kulturu Danilovgrad i dramski studio „Prazan prostor“ / Crna Gora

Uzrast: 5+

12.12.2025. u 18:00 – premijera

13.12.2025. u 12:00 – repriza

„Bistri, Lupetalo i kofer tajni“

Autor: Zejćir Hasić

Režija: Damir Altumbabić

Igraju: Tarik Dedajić, Amar Galešić, Melisa Smajić, Damir Altumbabić

Koprodukcija: Teatar kabare Tuzla i Lijepa riječ Tuzla / BiH

Uzrast: 5+