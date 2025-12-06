Počeo 23. TKT Fest: Teatar Kabare Tuzla predstavio bogat program

Na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla sinoć je svečano otvoren 23. TKT Fest, uz predstavu „Lijevo, desno, glumac“ Zijaha Sokolovića, koja je oduševila prepunu salu i ispraćena je aplauzom. Uvodno obraćanje bilo je posvećeno osnivaču Teatra Kabare Tuzla, prof. Vladi Keroševiću, a prisutnima su se obratili Ivana Petrović i Damir Altumbabić, ističući značaj festivala i posvećenost teatarskoj umjetnosti u Tuzli.

Teatar Kabare Tuzla, uz podršku Centra za kulturu Tuzla, nastavlja produkciju kvalitetnih programa, zahvaljujući publici na povjerenju i prepoznavanju teatra kao prostora kulturnog dijaloga i stvaranja. Ovogodišnji festivalski program večeras donosi predstavu u kojoj se, kroz dinamičnu igru identiteta, humor i fizički teatar spajaju u jedno scensko iskustvo. Predstavu potpisuje glumac i autor Dražen Šivak, koji kroz masku kao glumačko sredstvo postavlja pitanje „šta se zaista krije iza uloga koje svakodnevno nosimo?“.

Predstava je nastala u produkciji Kazališta Grupa, u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama i u saradnji sa Scenom Ribnjak i Teatrom EXIT iz Hrvatske, a igra se večeras u 20 sati na Kamernoj sceni.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK. Ulaznice su dostupne putem kupikartu.ba, u CD shopu Mido na Korzu, ili se mogu rezervisati putem Facebook stranice Teatra Kabare Tuzla i preuzeti pred početak predstave.

Repertoar 23. TKT Festa:

7. decembar – „Ja, Medeja“, režija Damir Altumbabić, Teatar Kabare Tuzla / Centar za kulturu Tuzla

9. decembar – „Moj HAKAWATI“, koncept i gluma Tarik Bajramović, Pozorište lutaka Mostar

10. decembar – „Armagedonci“, tekst i režija Sanja Milardović, Teatar EXIT

TKT Festić 2025 – program za djecu:

8. decembar – „Saobraćajko“, autorski projekat Ivane Petrović, uzrast 3+

Premijera 12. decembra i repriza 13. decembra – „Bistri, Lupetalo i kofer tajni“, autor Zejćir Hasić, režija Damir Altumbabić, koprodukcija Teatra Kabare Tuzla i Lijepa riječ Tuzla, uzrast 5+