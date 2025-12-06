Počeo 23. TKT Fest: Teatar Kabare Tuzla predstavio bogat program

23. TKT Fest Foto: Teatar Kabare Tuzla

Na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla sinoć je svečano otvoren 23. TKT Fest, uz predstavu „Lijevo, desno, glumac“ Zijaha Sokolovića, koja je oduševila prepunu salu i ispraćena je aplauzom. Uvodno obraćanje bilo je posvećeno osnivaču Teatra Kabare Tuzla, prof. Vladi Keroševiću, a prisutnima su se obratili Ivana Petrović i Damir Altumbabić, ističući značaj festivala i posvećenost teatarskoj umjetnosti u Tuzli.

Teatar Kabare Tuzla, uz podršku Centra za kulturu Tuzla, nastavlja produkciju kvalitetnih programa, zahvaljujući publici na povjerenju i prepoznavanju teatra kao prostora kulturnog dijaloga i stvaranja. Ovogodišnji festivalski program večeras donosi predstavu u kojoj se, kroz dinamičnu igru identiteta, humor i fizički teatar spajaju u jedno scensko iskustvo. Predstavu potpisuje glumac i autor Dražen Šivak, koji kroz masku kao glumačko sredstvo postavlja pitanje „šta se zaista krije iza uloga koje svakodnevno nosimo?“.

Predstava je nastala u produkciji Kazališta Grupa, u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama i u saradnji sa Scenom Ribnjak i Teatrom EXIT iz Hrvatske, a igra se večeras u 20 sati na Kamernoj sceni.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK. Ulaznice su dostupne putem kupikartu.ba, u CD shopu Mido na Korzu, ili se mogu rezervisati putem Facebook stranice Teatra Kabare Tuzla i preuzeti pred početak predstave.

Repertoar 23. TKT Festa:

7. decembar – „Ja, Medeja“, režija Damir Altumbabić, Teatar Kabare Tuzla / Centar za kulturu Tuzla

9. decembar – „Moj HAKAWATI“, koncept i gluma Tarik Bajramović, Pozorište lutaka Mostar

10. decembar – „Armagedonci“, tekst i režija Sanja Milardović, Teatar EXIT

TKT Festić 2025 – program za djecu:

8. decembar – „Saobraćajko“, autorski projekat Ivane Petrović, uzrast 3+

Premijera 12. decembra i repriza 13. decembra – „Bistri, Lupetalo i kofer tajni“, autor Zejćir Hasić, režija Damir Altumbabić, koprodukcija Teatra Kabare Tuzla i Lijepa riječ Tuzla, uzrast 5+

