Lutkarska magija za odrasle: „Moj Hakawati“ nastavlja XXIII TKT Fest

Predstava za djecu „Saobraćajko“, u izvedbi Ivane Petrović i Damira Altumbabića, svečano je otvorila 1. TKT Festić na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.

Ova razigrana, edukativna i interaktivna predstava odmah je osvojila srca najmlađih gledalaca, pretvarajući važna saobraćajna pravila u zabavne teatarske situacije koje djeca s lakoćom razumiju i pamte. Publika je s oduševljenjem pratila energičnu igru glumaca koji su kroz humor, muziku i neposredan kontakt s djecom stvorili toplu i veselu atmosferu. „Saobraćajko“ je još jednom potvrdio značaj kvalitetnog pozorišnog sadržaja za djecu i važnost teatra kao prostora u kojem se učenje i zabava prirodno spajaju.

Otvaranjem TKT Festića, Teatar Kabare Tuzla započeo je novo poglavlje u misiji njegovanja i razvoja najmlađe publike, stvarajući festival koji djecu uvodi u svijet umjetnosti, kreativnosti i zajedničkog doživljaja teatra.

Festival se nastavlja večeras (10.12.2025.) u 20:00 sati na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla, gdje će biti izvedena lutkarska predstava za odrasle „Moj HAKAWATI“ – nesvakidašnje scensko iskustvo koje spaja tradicionalnu naraciju s savremenim lutkarskim izrazom. Kada pozorišna čarolija traje više od sedam decenija, onda se ne slavi samo rođendan – slavi se priča. Upravo iz tog slavljeničkog duha Pozorišta lutaka Mostar izrastao je novi, hrabri ciklus večernjih lutkarskih predstava za odraslu publiku. Njegov prvijenac, predstava „Ogledalo, ogledalo“, autorski je trag Tarika Bajramovića i režiserke Mateje Bizjak Petit, djelo koje otvara vrata svijetu u kojem riječ postaje pokret, a predmet se pretvara u živo biće. Nadahnuta tradicijom hakavatija – pripovjedača koji glasom i ritmom gradi čitave svjetove – predstava nas poziva da zakoračimo u prostor gdje se priča ne samo sluša, nego i osluškuje; gdje se ne samo gleda, nego vidi drugačije. „Ogledalo, ogledalo“ tako ne funkcioniše samo kao predstava, već kao poziv da prepoznamo sopstveni odraz – možda onaj koji nismo očekivali.

Festival je nastao pod pokroviteljstvom Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Svoje ulaznice možete nabaviti na platformi kupikartu.ba, prodajnom mjestu na Korzu u Tuzli CD shop Mido Tuzla ili rezervisati na facebook stranici teatra a preuzeti neposredno pred početak predstave.