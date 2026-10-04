Nikšić zadovoljan rezultatima SDP-a: Očekujemo više mandata u Parlamentu FBiH

Selma Jatić
nermin nikšić
Foto: Nermin Nikšić

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić zadovoljan je rezultatima stranke na Općim izborima, posebno izdvojivši rezultat Denisa Bećirovića u utrci za člana Predsjedništva BiH i Ivana Begića, kandidata za potpredsjednika Republike Srpske.

„Nije baš uobičajeno da vlast prolazi kvalitetno na izborima, ali SDP je dobio potvrdu da ima kvalitetniji izborni rezultat, veći broj glasova i dvije inokosne pozicije, kandidata za člana Predsjedništva i, kako sada stvari stoje, imamo potpredsjednika RS-a“, rekao je Nikšić.

Očekuje da će SDP u novom sazivu imati dva do tri mandata više u Parlamentu Federacije BiH nego nakon Općih izbora 2022. godine. Kada je riječ o Parlamentarnoj skupštini BiH, očekuje da će stranka zadržati postojećih pet mandata.

Nikšić je naveo da je ovo prvi put da SDP nema razloga sumnjati u izborne rezultate, ističući uvođenje novih izbornih tehnologija kao važan korak u osiguravanju da izborni rezultat zavisi od volje birača, a ne od onih koji prebrojavaju glasove.

Posebno je zadovoljan rezultatima SDP-a u Kantonu Sarajevo, a kazao je i da Trojka, koju čine SDP, Narod i pravda i Naša stranka, treba ostati na okupu ukoliko to izborni rezultat bude omogućavao.

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