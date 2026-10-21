Hapšenja u Srbiji pred izbore!

Hapšenja u Srbiji provedena su danas na području Novog Sada, Beograda i Kraljeva, zbog sumnje da su pojedine osobe pripremale nasilne incidente uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.

Dok nadležni organi terete osumnjičene za planiranje nereda, pojedine aktivističke organizacije odbacuju optužbe i tvrde da policijske akcije predstavljaju pokušaj zastrašivanja građana pred izbore.

Prema informacijama koje prenosi N1, policija je tokom jutra provela više pretresa i privođenja, a među osobama obuhvaćenim akcijama nalaze se i građanski aktivisti.

Mreža aktivista „Beograd ostaje“ saopćila je da je policija, po nalogu Višeg suda u Beogradu, pretresla stan njihovog člana Srđana Ilića iz Zemuna. Pretres je izvršen zbog sumnje na krivično djelo pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja.

Prema navodima ove organizacije, Iliću je najavljeno privođenje i oduzimanje elektronskih uređaja.

List „Politika“ objavio je da se Ilić sumnjiči za organizovanje i obučavanje boksera za navodne ulične sukobe prije i poslije izbora, kao i za formiranje takozvanih mobilnih timova.

Iz mreže „Beograd ostaje“ odbacili su takve tvrdnje, navodeći da njihov aktivista nije učestvovao u pripremama nasilja.

U saopćenju su poručili da objavljivanje ozbiljnih optužbi neposredno nakon policijske akcije smatraju pokušajem zastrašivanja građana i aktivista. Također su zatražili da se javnosti predoče okolnosti i dokazi na kojima se zasnivaju sumnje, naglašavajući da niko ne smije biti unaprijed proglašen krivim.

Pretres u Vrnjačkoj Banji: Pronađen promotivni materijal Studentske liste

Policijska akcija provedena je i u Vrnjačkoj Banji, gdje je pretresena kuća jednog člana lokalnog zbora građana.

Katarina Obradović, općinska koordinatorica Studentske liste i izbora građana Vrnjačka Banja, izjavila je za N1 da su policijski službenici oko 5.30 sati ujutro došli u kuću aktiviste, izvršili pretres i priveli ga.

Prema njenim riječima, tokom pretresa nije pronađeno ništa sumnjivo, osim promotivnog materijala namijenjenog aktivnostima Studentske liste.

Obradović tvrdi da su policajci oduzeli laptop i mobilne telefone, a akciju povezuje s nedavnim okupljanjima građana u Vrnjačkoj Banji.

Tužilaštvo potvrdilo hapšenje pet osoba u Novom Sadu

Radio-televizija Srbije (RTS) ranije je objavila da je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapšen M. A. iz Vrnjačke Banje.

On je osumnjičen da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i planirao učešće u nemirima na dan izbora u Beogradu.

Akcija je provedena i na području Novog Sada, gdje je, prema saopćenju nadležnog Višeg javnog tužilaštva, uhapšeno pet osoba.

Aktivističke organizacije najavile su korištenje raspoloživih pravnih sredstava radi zaštite prava privedenih i utvrđivanja okolnosti policijskih postupanja.

Prema izvještajima objavljenim danas, tužilaštvo sumnja da su uhapšeni u Novom Sadu pripremali nasilje i napade na policijske službenike i političke neistomišljenike tokom izbornog dana. Aktivističke organizacije, s druge strane, osporavaju navode o pripremanju nereda.