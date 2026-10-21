U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obilježen je Ružičasti oktobar, međunarodni mjesec posvećen podizanju svijesti o karcinomu dojke, značaju prevencije i pravovremenog otkrivanja ove bolesti.

Oktobar je širom svijeta posvećen borbi protiv raka dojke, jednog od najčešćih malignih oboljenja kod žena. Cilj kampanje je podsjetiti na važnost redovnih zdravstvenih kontrola, ranog prepoznavanja promjena i pravovremenog javljanja ljekaru.

UKC Tuzla pridružio se obilježavanju ovog značajnog mjeseca, naglašavajući važnost zdravstvene edukacije i dostupnosti dijagnostičkih pregleda.

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Ružičastog oktobra održan je i edukativni skup posvećen savremenim metodama dijagnostike i liječenja karcinoma dojke, na kojem je posebna pažnja posvećena značaju pravovremenih pregleda.

Prema podacima predstavljenim na skupu, tokom 2025. godine evidentirano je 199 oboljelih, dok je do augusta 2026. zabilježeno više od 100 pacijentica. U UKC-u Tuzla navode da raspolažu savremenom dijagnostičkom opremom te da se pacijenticama sa sumnjivim nalazima pregledi omogućavaju u roku od mjesec dana.

Stručnjaci podsjećaju da pravovremena dijagnoza značajno povećava mogućnosti uspješnog liječenja. Redovni pregledi i obraćanje ljekaru pri uočavanju promjena ostaju među najvažnijim koracima u borbi protiv ove bolesti.