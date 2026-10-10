Sedam lijekova nije dostavljeno UKC-u Tuzla, objavljena lista nedostupnih terapija

Univerzitetski klinički centar Tuzla objavio je listu lijekova koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH nije dostavio ovoj zdravstvenoj ustanovi do 9. oktobra 2026. godine.

Na objavljenom spisku nalazi se sedam lijekova u različitim oblicima i dozama. Među njima su Idarubicin u ampulama, Mitoxantron u ampulama, Pemetreksed od 500 miligrama, Letrozol u tabletama od 2,5 miligrama, Daunorubicin od 20 miligrama u ampulama, Fulvestrant od 250 miligrama u ampulama te Everolimus u tabletama od 10 miligrama.

Lista se odnosi na stanje na dan 9. oktobra, a u objavi je navedeno da pomenute lijekove Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije dostavio UKC-u Tuzla.