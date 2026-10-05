UKC Tuzla uvodi elektrofiziologiju srca u redovni program rada, čime će postati jedina javna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH koja pruža ovu vrstu visokospecijalizirane zdravstvene usluge.

Proceduru standardizira Klinika za invazivnu kardiologiju, a njeno uvođenje pacijentima će omogućiti precizniju dijagnostiku i liječenje složenih poremećaja srčanog ritma.

Elektrofiziološko ispitivanje koristi se u savremenoj kardiologiji za utvrđivanje uzroka aritmija i planiranje njihovog liječenja. U UKC-u Tuzla očekuju da će pacijenti iz cijele Federacije BiH ovu uslugu ubuduće moći dobiti u javnoj zdravstvenoj ustanovi, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo ili privatni sektor.

UKC Tuzla razvija interventnu kardiologiju

Uvođenju elektrofiziologije srca prethodili su kontinuirana edukacija zdravstvenog kadra, modernizacija postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske opreme.

Načelnik Klinike za invazivnu kardiologiju doc. dr. med. sc. Mugdim Bajrić naveo je da je realizacija projekta omogućena uz podršku direktora UKC-a Tuzla prof. dr. Šekiba Umihanića, koji je osigurao potrebne preduslove za početak i dalji razvoj programa.

„Uvođenje elektrofiziologije kao standardnog programa naš je jasan odgovor na potrebe pacijenata i strateško opredjeljenje ka modernizaciji ustanove. Ponosni smo što je upravo UKC Tuzla preuzeo lidersku ulogu u javnom zdravstvu Federacije BiH kada je riječ o ovoj grani invazivne kardiologije“, kazao je Bajrić.