Na UKC Tuzla prvi put u BiH izvedena “laparoskopska ventralna rektopeksija”

UKC Tuzla uveo je novu operativnu proceduru za liječenje prolapsa rektuma, čime su proširene mogućnosti hirurškog liječenja pacijenata s ovim zdravstvenim problemom.

Operativni tim Klinike za hirurgiju izveo je laparoskopsku ventralnu rektopeksiju, savremeni minimalno invazivni zahvat, uz mentorstvo međunarodno priznatog stručnjaka iz Italije.

Operacija je obavljena pod stručnim nadzorom prof. dr. Giulia Santora, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za bolesti dna zdjelice. Njegov boravak u Tuzli iskorišten je i za razmjenu iskustava te dodatno usavršavanje domaćih hirurga.

Laparoskopska ventralna rektopeksija koristi se u liječenju prolapsa rektuma, odnosno stanja u kojem dolazi do spuštanja ili ispadanja završnog dijela debelog crijeva. Zahvat se izvodi kroz male rezove na trbušnom zidu, uz pomoć kamere i specijalizovanih hirurških instrumenata.

UKC Tuzla proširuje mogućnosti liječenja pacijenata

Prof. dr. Samir Delibegović, šef Odjeljenja za proktologiju Klinike za hirurgiju, istakao je da uvođenje ove operativne metode predstavlja značajan korak u razvoju proktološke hirurgije u Tuzli.

Prema njegovim riječima, laparoskopska ventralna rektopeksija već ima važnu ulogu u savremenom liječenju prolapsa rektuma, a u vodećim svjetskim medicinskim centrima izvodi se laparoskopskim i robotskim pristupom.

„Saradnja s profesorom Santorom omogućava neposrednu razmjenu znanja i iskustava te usavršavanje našeg tima u hirurgiji dna zdjelice. Naš cilj je da pacijentima ponudimo savremeno liječenje u vlastitoj sredini“, kazao je prof. dr. Delibegović.

Uvođenjem ove procedure stvaraju se dodatni uslovi za liječenje pacijenata u UKC Tuzla, uz primjenu savremenih hirurških tehnika.

Međunarodna saradnja važna za razvoj hirurgije

Načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla, prof. dr. Zlatan Mehmedović, naglasio je da je primjena novih operativnih metoda dio kontinuiranog unapređenja rada ove zdravstvene ustanove.

Istakao je da su stručno usavršavanje medicinskog osoblja, uvođenje minimalno invazivnih procedura i saradnja s međunarodnim stručnjacima važni za daljnji razvoj klinike.

„Uvođenjem novih operativnih procedura proširujemo mogućnosti liječenja naših pacijenata i približavamo se vodećim svjetskim hirurškim centrima. Laparoskopska ventralna rektopeksija predstavlja važnu dopunu spektru zahvata koje izvodi Klinika za hirurgiju UKC Tuzla i nastavak razvoja minimalno invazivne hirurgije“, izjavio je prof. dr. Mehmedović.

Zahvalio je profesoru Santoru na prenesenom znanju i iskustvu, kao i članovima operativnog tima koji su učestvovali u organizaciji stručne posjete i izvođenju zahvata.