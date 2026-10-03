Akcije darivanja krvi u Tuzli i Banovićima naredne sedmice

RTV SLON
Foto: Ilustracija darivanja krvi napravljena pomoću umjetne inteligencije

Akcije darivanja krvi bit će organizovane naredne sedmice u Tuzli i Banovićima, a građani će krv moći darovati na nekoliko lokacija od 6. do 8. oktobra.

Prva akcija planirana je u utorak, 6. oktobra, kada će Crveni križ Grada Tuzla organizovati darivanje krvi u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Akcija će trajati od 8 do 15 sati.

Dan kasnije, u srijedu, 7. oktobra, akcija darivanja krvi bit će održana u JP Termoelektrana Tuzla. Zaposleni i drugi potencijalni darivaoci krv će moći darovati od 8:30 do 11:30 sati.

Akcije darivanja krvi i u Banovićima

U četvrtak, 8. oktobra, akcija je planirana u Rudniku mrkog uglja Banovići, gdje će darivanje krvi biti organizovano od 8:30 do 14 sati.

Osim u predviđenim terminima, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

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