Saobraćaj obustavljen na regionalnoj cesti Brčko–Čelić, gužve i na granicama

Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko–Čelić. Uviđaj je u toku, a vozačima se preporučuje oprez i korištenje alternativnih pravaca.

Saobraćaj je za sva vozila obustavljen i na dionici autoceste A-1 Kakanj–Lašva. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, dok se saobraćaj odvija preko magistralne ceste M-17. Na dionici A-1 Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, vozila koriste preticajnu traku.

Ograničenja su i dalje na snazi na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone.

Izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se vozila veće ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila. Na ovoj dionici vozila se propuštaju naizmjenično.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na mjestima radova na magistralnim cestama Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje saobraćaj se tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom.

Pojačan je saobraćaj i na pojedinim graničnim prijelazima. Duže kolone putničkih vozila zabilježene su na ulazu u BiH na GP Velika Kladuša, dok se na izlazu iz zemlje duže čeka na GP Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Duža čekanja moguća su i zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, poznatog kao EES.

GP Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je GP Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na GP Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.