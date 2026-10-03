Sloboda danas gostuje Posušju u 8. kolu prvenstva

Fudbaleri Slobode danas će na stadionu Mokri Dolac u Posušju odigrati utakmicu 8. kola Prve lige Federacije BiH. Susret je zakazan za 18 sati.

Sloboda u ovaj duel ulazi nakon gostujuće pobjede protiv GOŠK-a u Gabeli, gdje je slavila rezultatom 2:0. Crveno-crni će pokušati nastaviti pozitivan niz i novim bodovima ostati u vrhu prvenstvene tabele.

Nakon sedam odigranih kola Sloboda se nalazi na petom mjestu sa 14 osvojenih bodova. Posušje je trenutno drugo sa 17 bodova, dok je lider Travnik sa maksimalnih 21 bodom.

Ispred Slobode su još Stupčanica i GOŠK sa po 15 bodova. Eventualnom pobjedom na Mokrom Docu crveno-crni bi smanjili zaostatak za ekipama koje se nalaze na vrhu tabele.