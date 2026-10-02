Naredne sedmice tri akcije darivanja krvi u Tuzli i Banovićima

Ali Huremović
Naredne sedmice tri akcije darivanja krvi u Tuzli i Banovićima

Akcije darivanja krvi naredne sedmice bit će organizovane u Tuzli i Banovićima, prema planu Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Prva akcija zakazana je za utorak, 6. oktobra, a građani krv mogu darovati i svakog radnog dana u prostorijama Poliklinike.

U utorak će Crveni križ Grada Tuzla učestvovati u akciji koja će biti održana u Poliklinici za transfuziologiju od 8 do 15 sati.

Dan kasnije, u srijedu, 7. oktobra, akcija je planirana za uposlenike JP Termoelektrana Tuzla. Darivanje krvi bit će organizovano u prostorijama Termoelektrane od 8:30 do 11:30 sati.

Akcije darivanja krvi nastavljaju se i u Banovićima

U četvrtak, 8. oktobra, akcija darivanja krvi bit će održana u Rudniku mrkog uglja Banovići. Planirano vrijeme darivanja je od 8:30 do 14 sati.

Iz Poliklinike za transfuziologiju podsjećaju da se, osim u terminima organizovanih akcija, krv može darovati svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

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