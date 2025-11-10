Crveni križ grada Tuzle ograđuje se od objavljivanja broja “Pozovi za Tuzlu”

Crveni križ grada Tuzle oglasio se povodom objavljivanja humanitarnog broja “Pozovi za Tuzlu”.

Iz ove organizacije poručuju da se ograđuju od te aktivnosti, te naglašavaju da sve eventualne humanitarne akcije moraju biti usklađene i koordinirane sa Gradom Tuzla. Zahvalili su svim organizacijama i građanima koji su im se obratili i ponudili pomoć, uz poruku da su otvoreni za saradnju u okviru dogovorenih aktivnosti.

