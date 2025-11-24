Provala u skladište Crvenog križa Tuzla u Kreki

Provala u skladište Crvenog križa Tuzla dogodila se u dva odvojena dana, najprije u četvrtak 20. novembra 2025, a zatim i tokom vikenda, pri čemu je nepoznata osoba ili više njih iz objekta iznijelo vrijednu opremu i pomoć namijenjenu građanima. Skladište se nalazi u ulici M. Trifunovića Uče u Kreki i predstavlja tačku za distribuciju pomoći na području grada.

Otuđen je veći broj higijenskih paketa, zatim agregat koji se koristi u situacijama kada je potrebno brzo reagovati, osam auto guma na aluminijskim felgama, kao i metalna konstrukcija od šatora. Radi se o predmetima koji služe u različitim vrstama terenskog rada, zbog čega ovakav gubitak dodatno otežava funkcionisanje službi koje svakodnevno pomažu stanovništvu. Provala u skladište Crvenog križa Tuzla posebno je uznemirila volontere jer je odnesena oprema koja se stvara godinama i koristi za podršku najugroženijim porodicama.

Postoji mogućnost da se ukradeni predmeti uskoro pojave na crnom tržištu, pa se građani pozivaju da obrate pažnju ukoliko primijete prodaju opreme koja odgovara opisu. Svaka informacija mogla bi biti od pomoći u pronalasku počinilaca ovog krivičnog djela. Crveni križ i dalje obavlja svoje redovne aktivnosti, ali krađa opreme predstavlja značajan udar na rad koji se oslanja na povjerenje i podršku zajednice.

