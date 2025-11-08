Crveni križ Grada Tuzla obišao Mariju Maju Jurčenko

Iz Crvenog križa Grada Tuzla saopćili su da su nakon požara u Domu penzionera obišli svoju dugogodišnju volonterku i aktivistkinju Mariju Maju Jurčenko.

„Živa je i zabrinuta“, poručili su iz organizacije, dodajući da se Maja s tugom, ali i zahvalnošću prisjeća događaja koji je potresao cijelu zajednicu.

„Rado se sjećamo svih njenih dobrih djela kao aktivistkinje Crvenog križa. Hvala Majo na tvojoj ispoljenoj dobroti i humanizmu“, naveli su iz Crvenog križa Grada Tuzla, ističući da je Maja svojim dugogodišnjim radom i nesebičnim zalaganjem ostavila dubok trag u humanitarnom radu i pomaganju drugima.

