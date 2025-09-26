Federalno ministarstvo rada izdvojilo skoro dva miliona maraka za socijalne usluge

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore o dodjeli skoro dva miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije BiH za podršku razvoju vaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Sredstva su usmjerena ka više od 40 organizacija i ustanova koje svakodnevno pružaju pomoć najugroženijim građanima Federacije BiH. Među njima su Crveni križ Tuzla, Udruženje „Zajedno pod krilima“ iz Velike Kladuše, Humanitarna organizacija „EMMAUS“ iz Doboj Istoka, Udruženje „Leptir“ iz Bugojna i SOS Kinderdorf International.

– Ovim transferom pokazujemo da je snaga naše zajednice u ljudima i organizacijama koji svakodnevno pružaju ruku podrške onima kojima je to najpotrebnije. Ovo je značajna finansijska podrška, ali i ulaganje u dostojanstvo, jednakost i prilike za organizaciju usluga u zajednici koje sprječavaju trajno zbrinjavanje naših najranjivijih građana – izjavio je ministar Delić.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike naglašavaju da su ovakvi projekti prepoznati i u Strategiji razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH, kojom je istaknuta važnost jačanja socijalnih usluga u zajednici i širenja mreže vaninstitucionalne brige.