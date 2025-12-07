Crveni križ Tuzla obilježio Međunarodni dan volontera

Crveni križ Tuzla je obilježio Međunarodni dan volontera, uručivši priznanja najistaknutijim volonterima koji su tokom 2025. godine dali izuzetan doprinos humanitarnim aktivnostima i razvoju volonterizma u zajednici.

Dodijeljene su zahvalnice volonterima čiji su rad, posvećenost i nesebično zalaganje posebno istaknuli njihovu ulogu u brojnim akcijama pomoći i podrške stanovništvu.

Iz Crvenog križa Tuzla poručuju:

„Zahvaljujemo svim volonterima Crvenog križa Tuzla na nesebičnom trudu, humanosti i vremenu koje posvećuju kako bi pružili pomoć drugima. Vaša posvećenost i doprinos čine našu zajednicu boljim mjestom.“

Također ističu važnost zajedničkog djelovanja i solidarnosti:

„Hvala vam što prepoznajete vrijednost volontiranja i što zajedno s nama gradite humanije i solidarnije društvo.“

Ovim događajem još jednom je potvrđeno da upravo volonteri predstavljaju temelj humanitarnog rada te da njihov doprinos ostavlja dugotrajan, pozitivan trag u cijeloj zajednici.