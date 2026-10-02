2,1 milion KM za sigurnije vodosnabdijevanje Kladnja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik Općine Kladanj Edis Šarić potpisali su danas ugovor kojim je predviđeno 2,1 milion KM kantonalnih sredstava za projekte unapređenja vodosnabdijevanja na području ove općine. Od ovih sredstava, na tri danas ugovorena projekta odnosi se 1.869.635,13 KM. Za preostala odobrena sredstva ugovori će biti potpisani nakon što Ministarstvo pregleda i odobri kandidirane projekte.

Potpisivanje predstavlja nastavak realizacije mjere „Voda za sve“, nakon jučerašnjeg zaključivanja ugovora s Kalesijom, Sapnom, Gračanicom, Lukavcem i Srebrenikom. Kroz program vrijedan 40 miliona KM, Vlada Tuzlanskog kantona podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdijevanja, usmjeravajući ulaganja u jednu od osnovnih životnih potreba građana.

Najveći dio ugovorenih kantonalnih sredstava namijenjen je uvođenju dodatnih količina pitke vode u glavni vodovodni sistem Kladnja s izvorišta Bratilo i Krnjača, a sredstva će biti usmjerena i za treću fazu rekonstrukcije mjesnog vodovoda Stupari Selo, koji obuhvata naselja Stupari Selo, Dubrave i Plane, kao i prvu fazu rekonstrukcije vodovodnog sistema u Brateljevićima, koja obuhvata rezervoar kapaciteta 50 kubnih metara.

„Nastavljamo konkretizirati program kojim gradovima i općinama pomažemo da unaprijede vodosnabdijevanje. U Kladnju podržavamo tri projekta koja povezuju povećanje raspoloživih količina pitke vode s obnovom lokalnih vodovodnih sistema. Za nas ravnomjeran razvoj znači da podrška stigne i do manjih naselja, jer potreba za urednim vodosnabdijevanjem jednako je važna svakoj porodici. Ovim ugovorom dajemo značajnu finansijsku podršku Općini da realizira svoje prioritete“, izjavio je ministar Ahmetović.

Načelnik Šarić istaknuo je značaj kantonalne podrške za realizaciju infrastrukturnih projekata koji zahtijevaju velika izdvajanja.

„Ovaj ugovor za Kladanj znači podršku konkretnim projektima od kojih očekujemo pouzdanije vodosnabdijevanje naših građana. Posebno nam je važno uvođenje dodatnih količina pitke vode u glavni vodovodni sistem, kao i nastavak ulaganja u Stuparima i Brateljevićima. Podrška Vlade Tuzlanskog kantona omogućava nam da ove potrebe rješavamo u znatno većem obimu. Zahvaljujem Vladi i Ministarstvu na partnerstvu, a naš zadatak je da odgovorno provedemo potrebne procedure i realiziramo ugovorene projekte“, kazao je načelnik Šarić.

Općina Kladanj je bila u fokusu rada Vlade Tuzlanskog kantona i kroz druge oblasti.

„Mislim da će se protekli period pamtiti kao period izgradnje mostova u Općini Kladanj, u Stuparima, prema Muškoj vodi, rekonstrukcije niza objekata iz oblasti obrazovanja, izgradnje fiskulturne sale u Stuparima, zatim niza lokalnih puteva i drugih projekata. Ovu priču zaokružujemo kroz i podršku potrebi rješavanja pitanja vodosnabdijevanja u Općini Kladanj. Očekujem da će načelnik Šarić ova sredstva adekvatno i brzo realizirati kako bi riješili goruća pitanja u smislu vodosnabdijevanja ove općine, a naravno mi ćemo to putem resornog ministarstva sve adekvatno pratiti“, kazao je premijer Halilagić.

Općina Kladanj je zadužena za provođenje javnih nabavki, realizaciju projekata i stručni nadzor, dok će njihovo provođenje pratiti i komisija koju je imenovala Vlada Tuzlanskog kantona. Ugovoreni rok za završetak projekata je kraj 2028. godine, a prijenos sredstava uslijedit će nakon što kreditna sredstva postanu operativna i budu ispunjeni ugovoreni uslovi.