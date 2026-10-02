Na današnji dan prije 418 godina predstavljen prvi teleskop

Ali Huremović
Na današnji dan prije 418 godina predstavljen prvi teleskop

Prvi teleskop koji je mogao praktično služiti za posmatranje udaljenih objekata predstavio je 2. oktobra 1608. godine nizozemski optičar Hans Lippershey, čiji je izum otvorio novo poglavlje u razvoju astronomije.

Lippershey, proizvođač naočala njemačkog porijekla koji je radio u Nizozemskoj, tog dana podnio je zahtjev za patent uređaja koji je kombinacijom optičkih leća omogućavao da udaljeni predmeti izgledaju znatno bliže.

Njegov teleskop bio je refraktorski, odnosno koristio je sistem leća za prelamanje svjetlosti. Iako Lippershey nije dobio ekskluzivni patent, njegov zahtjev ostao je jedan od najranijih pouzdano zabilježenih dokumenata o konstrukciji takvog optičkog uređaja.

Kako je prvi teleskop promijenio astronomiju

Vijest o novom izumu brzo se proširila Evropom, a teleskop je ubrzo počeo privlačiti pažnju naučnika. Među njima je bio i Galileo Galilei, koji je narednih godina usavršio konstrukciju i teleskop usmjerio prema nebu.

Galilejeva posmatranja Mjeseca, Jupiterovih satelita i drugih nebeskih tijela pokazala su koliko novi instrument može promijeniti dotadašnje razumijevanje svemira. Teleskop je od optičkog pomagala za posmatranje udaljenih objekata postao jedno od najvažnijih sredstava astronomskog istraživanja.

Od jednostavnih leća s početka 17. stoljeća do današnjih velikih zemaljskih i svemirskih opservatorija prošla su više od četiri stoljeća tehnološkog razvoja. Prvi teleskop koji je Lippershey predstavio 1608. godine tako je postao važna prekretnica u historiji nauke.

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