Na današnji dan rođen Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne BiH

Ali Huremović
Na današnji dan rođen Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne BiH

Alija Izetbegović rođen je na današnji dan, 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Političku karijeru obilježio je kao osnivač Stranke demokratske akcije i prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nakon sticanja nezavisnosti.

Njegova porodica se 1928. godine preselila u Sarajevo, gdje je Izetbegović završio gimnaziju. Tokom mladosti bio je povezan s organizacijom „Mladi muslimani“, a nakon Drugog svjetskog rata, 1946. godine, uhapšen je i osuđen na tri godine zatvora.

Nakon izlaska iz zatvora studirao je, a potom završio Pravni fakultet u Sarajevu. Profesionalno je radio kao pravni savjetnik u nekoliko jugoslavenskih preduzeća.

Tokom 1960-ih napisao je tekst koji je kasnije objavljen pod nazivom „Islamska deklaracija“, dok je 1980. godine objavljena knjiga „Islam između Istoka i Zapada“. Njegovi tekstovi i politički angažman bili su predmet brojnih rasprava u tadašnjoj Jugoslaviji.

U takozvanom Sarajevskom procesu 1983. godine Izetbegović je, zajedno s grupom muslimanskih intelektualaca, osuđen na 14 godina zatvora. Na slobodu je izašao 1988. godine, nakon približno pet godina provedenih u zatvoru.

Osnivanje SDA i dolazak u Predsjedništvo BiH

Alija Izetbegović je 1990. godine bio među osnivačima Stranke demokratske akcije. Na prvim višestranačkim izborima iste godine izabran je za člana Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a potom je preuzeo funkciju predsjednika Predsjedništva.

Njegov mandat obilježio je period raspada Jugoslavije, referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, međunarodno priznanje zemlje, kao i rat koji je uslijedio.

Tokom rata Izetbegović je bio jedan od ključnih političkih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine. Učestvovao je i u pregovorima koji su 1995. godine rezultirali Dejtonskim mirovnim sporazumom i okončanjem rata.

Nakon rata ostao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U junu 2000. godine najavio je povlačenje iz Predsjedništva, navodeći godine i zdravstveno stanje kao glavne razloge. Funkciju je napustio u oktobru iste godine.

Alija Izetbegović umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu, u 78. godini života. Sahranjen je na Šehidskom mezarju Kovači.

Od njegovog rođenja danas je prošla 101 godina, a period u kojem je bio na čelu Predsjedništva ostao je vezan za neke od najvažnijih političkih događaja u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine.

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