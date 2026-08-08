Na današnji dan rođen Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne BiH

Alija Izetbegović rođen je na današnji dan, 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Političku karijeru obilježio je kao osnivač Stranke demokratske akcije i prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nakon sticanja nezavisnosti.

Njegova porodica se 1928. godine preselila u Sarajevo, gdje je Izetbegović završio gimnaziju. Tokom mladosti bio je povezan s organizacijom „Mladi muslimani“, a nakon Drugog svjetskog rata, 1946. godine, uhapšen je i osuđen na tri godine zatvora.

Nakon izlaska iz zatvora studirao je, a potom završio Pravni fakultet u Sarajevu. Profesionalno je radio kao pravni savjetnik u nekoliko jugoslavenskih preduzeća.

Tokom 1960-ih napisao je tekst koji je kasnije objavljen pod nazivom „Islamska deklaracija“, dok je 1980. godine objavljena knjiga „Islam između Istoka i Zapada“. Njegovi tekstovi i politički angažman bili su predmet brojnih rasprava u tadašnjoj Jugoslaviji.

U takozvanom Sarajevskom procesu 1983. godine Izetbegović je, zajedno s grupom muslimanskih intelektualaca, osuđen na 14 godina zatvora. Na slobodu je izašao 1988. godine, nakon približno pet godina provedenih u zatvoru.

Osnivanje SDA i dolazak u Predsjedništvo BiH

Alija Izetbegović je 1990. godine bio među osnivačima Stranke demokratske akcije. Na prvim višestranačkim izborima iste godine izabran je za člana Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a potom je preuzeo funkciju predsjednika Predsjedništva.

Njegov mandat obilježio je period raspada Jugoslavije, referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, međunarodno priznanje zemlje, kao i rat koji je uslijedio.

Tokom rata Izetbegović je bio jedan od ključnih političkih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine. Učestvovao je i u pregovorima koji su 1995. godine rezultirali Dejtonskim mirovnim sporazumom i okončanjem rata.

Nakon rata ostao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U junu 2000. godine najavio je povlačenje iz Predsjedništva, navodeći godine i zdravstveno stanje kao glavne razloge. Funkciju je napustio u oktobru iste godine.

Alija Izetbegović umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu, u 78. godini života. Sahranjen je na Šehidskom mezarju Kovači.

Od njegovog rođenja danas je prošla 101 godina, a period u kojem je bio na čelu Predsjedništva ostao je vezan za neke od najvažnijih političkih događaja u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine.