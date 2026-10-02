UIO prikupila rekordnih 1,2 milijarde KM u septembru

Jasmina Ibrahimović
novac, penzije, invalidnine, prihodi
Foto: Ilustracija

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u septembru je prikupila 1,208 milijardi KM, što je najveći mjesečni iznos prihoda od osnivanja ove institucije. Ukupni prihodi od indirektnih poreza u prvih devet mjeseci ove godine dostigli su 9,567 milijardi KM.

U poređenju s istim periodom prošle godine, prihodi su veći za 561 milion KM, odnosno 6,23 posto. U prvih devet mjeseci 2025. godine prikupljeno je 9,006 milijardi KM.

UIO je istovremeno izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1,633 milijarde KM obveznicima koji su ostvarili pravo na povrat. U taj iznos uključeno je i 857.077 KM povrata PDV-a građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.

Neto prihodi koji su raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 7,934 milijarde KM, što je za 7,6 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu od januara do septembra raspoređeno je 759 miliona KM. Federaciji BiH sa Jedinstvenog računa pripalo je 4,412 milijardi KM, Republici Srpskoj 2,469 milijardi, dok je Brčko distrikt dobio 248 miliona KM.

Pored toga, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federaciji BiH raspoređeno je dodatnih 185 miliona KM, Republici Srpskoj 122 miliona, a Brčko distriktu šest miliona KM.

Preostali dio sredstava od posebne putarine ostaje kao rezerva na posebnom računu.

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