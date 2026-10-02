Evropska sedmica sporta završena u Tuzli nakon aktivnosti u šest gradova

Evropska sedmica sporta #BeActive završena je u Bosni i Hercegovini nakon gotovo tri sedmice aktivnosti u šest gradova, među kojima je bila i Tuzla. Program je okupio djecu, mlade, odrasle, sportske klubove, saveze, olimpijce i predstavnike lokalnih zajednica.

Ovogodišnje aktivnosti održane su u Vitezu, Čajniču, Zavidovićima, Sarajevu, Palama i Tuzli, a obilježavanje je koordiniralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Kroz sportske i rekreativne sadržaje učesnicima su predstavljeni stolni tenis, nogomet, atletika, odbojka, golf, biatlon i borilački sportovi. Poseban dio programa bio je posvećen uključivanju djece s invaliditetom u zajedničke sportske aktivnosti.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak poručila je da je cilj kampanje da djeca i mladi sport i fizičku aktivnost dožive kao dio svakodnevnog života, a ne kao aktivnost vezanu samo za određeni događaj.

Evropsku sedmicu sporta pokrenula je Evropska komisija 2015. godine s ciljem podsticanja građana na više kretanja i fizičke aktivnosti. Kampanja se ove godine održava dvanaesti put i obuhvata više od 40 zemalja.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, od početka inicijative zabilježeno je oko 118 miliona učesnika i više od 433.000 aktivnosti, dok je samo tokom 2025. godine učestvovalo više od 15 miliona ljudi kroz gotovo 80.000 događaja.

Podaci Eurobarometra pokazuju da 39 posto stanovnika Evropske unije navodi da se nikada ne bavi sportom niti vježba. Istovremeno, 93 posto ispitanih smatra da sport pozitivno utiče na mentalno zdravlje, a 86 posto da doprinosi povezivanju ljudi i zajednice.

Ovogodišnja kampanja provedena je pod sloganom „#BeActive your way, Budi aktivan na svoj način“, uz poruku da se fizička aktivnost može pronaći u sportu, rekreaciji, šetnji, vožnji bicikla ili drugim oblicima svakodnevnog kretanja.