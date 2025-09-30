Završnica Evropske sedmice sporta u Tuzli

Završnica Evropske sedmice sporta na stadionu Tušanj okupila je danas djecu, sportiste, roditelje i nastavnike, uz poruku #BeActive i atmosferu koja je podsjetila zašto sport pripada svima. Jutro je počelo tmurno, ali sunce je obasjalo teren baš kada su mališani počeli pristizati, smijeh i navijanje ispunili su tribine, a inkluzija je ovog puta bila vidljiva u svakom koraku na stazi.

Manifestaciju su organizovali Specijalna olimpijada BiH i Atletski klub Sloboda Tehnograd, pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta BiH, uz podršku Ministarstva civilnih poslova i Evropske komisije kroz Erasmus plus program. Program je krenuo svečanim otvaranjem, zatim trkama na 60 metara i vježbama na terenu.

„Inkluzija nije samo priča, inkluzija u specijalnoj Olimpijadi se živi i zaista uz podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i svega onoga što zajedno godinama radimo, evo krunisano, je danas, odnosno bit će kroz ovu manifestaciju, pokazat ćemo vrijednosti zaista inkluzije i tolerancije i svega onoga što sporta nama svima daje, jednu garanciju da smo svi jednaki, da svi možemo prebroditi sve prepreke jedino na ovakav način se to može i pokazati“, kazala je prof. dr. Kada Delić Selimović.

„Ove godine Evropsku sedmicu sporta obilježavamo cijelu godinu. Započeli smo u martu i sada smo već na našoj slatkoj završnici zajedno sa Specijalnom olimpijadom Bosne i Hercegovine i atletskim klubom Sloboda Tehnograd u Tuzli. Danas imamo pravi „Be Active“ inkluzivni dan i zaista ćemo danas pokazati da sport nema nikakvih granica“, poručila je Ema Habul iz Olimpijskog komiteta BiH.

Za mnogu djecu današnji izlazak na teren bio je prilika da pokažu svoje sposobnosti i da kroz igru i takmičenje osjete pripadnost. „To je meni od velikog značaja zato što, da vidimo ko od djece šta može da predstavi. Inače, svi ponižavaju djecu s posebnim potrebama, mada ova djeca mogu više nego što drugi svijet očekuje. Pa smo tu da predstavimo, da se borimo, da uspijemo“, rekla je Mirjana Pranjić Jusufović, mama jednog od učesnika.

Završnica Evropske sedmice sporta donijela je i male fudbalske igre na pomoćnom terenu, uz asistenciju mladih atletičara i podršku trenera, a tribine su istim žarom ispraćale svaki prolazak kroz cilj.