Više od četiri stotine učesnika – “Tuzlanska olimpijada” na stadionu Tušanj

Na stadionu Tušanj u Tuzli proteklog vikenda održana je druga po redu “Tuzlanska olimpijada”, koja je okupila više od četiri stotine učesnika iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Domaćin velikog atletskog i inkluzivnog događaja bio je Atletski klub “Sloboda Tehnograd”, a manifestacija je obuhvatila Prvenstvo Specijalne olimpijade BiH u atletici, atletski miting za sve uzraste te Prvenstvo Federacije BiH u atletici, organizovano u saradnji s Atletskim savezom Federacije BiH.

Tokom cjelodnevnog programa učesnici su se takmičili u trkačkim, bacačkim i skakačkim disciplinama, a događaj je protekao u sportskom duhu i inkluzivnoj atmosferi. Posebno je značajno učešće djece migranata iz privremenih centara u Sarajevu i Bihaću, koje je omogućeno uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Za članove AK “Sloboda Tehnograd” takmičenje je bilo izuzetno uspješno, uz brojne osvojene medalje i titule federalnih prvaka za 2025. godinu. Zlatne medalje osvojili su Una Nasupović, Ema Mešković, Ajla Babajić, Kenan Jašarević, Benjamin Topčagić, Amer Bećirović, Nikola Pavljašević i štafeta 4×100 metara u kategoriji djevojčica. Srebrne i bronzane medalje pripale su brojnim mladim atletičarima koji su još jednom potvrdili snagu i talenat tuzlanske atletike.

Najuspješnija takmičarka manifestacije bila je Una Nasupović, koja je osvojila čak šest medalja i time potvrdila svoj status jedne od najperspektivnijih atletičarki.

“Tuzlanska olimpijada” održana je u okviru projekta “Zbližimo se”, koji realizuje Specijalna olimpijada BiH u saradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Ambasadom Italije u BiH. Tuzla je i ovoga puta pokazala da je grad koji živi sport, inkluziju i zajedništvo, šaljući poruku da sport ne poznaje razlike i daje jednake šanse svima.