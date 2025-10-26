Konjički klub „Hidalgo“ obilježio Evropsku sedmicu sporta

RTV SLON

U Konjičkom klubu „Hidalgo“ u Sarajevu danas je održano takmičenje u spretnosti konja, organizovano u okviru obilježavanja Evropske sedmice sporta i kampanje #BeActive. Događaj je okupio brojne ljubitelje konjičkog sporta i takmičare iz klubova Bosna, Visoko, Vilenjak, Feniks, Basquil i Pegasos, koji su pokazali visoku spretnost, kontrolu i sportski duh.

„Nadamo se da će ovaj događaj potaknuti mnoge mlade ljude da dođu, pokušaju i nauče jahati, te se okušaju u jahaćim disciplinama. Konjički sport razvija strpljenje, povjerenje i povezanost, vrijednosti koje su temelj svakog zdravog društva,“ poručila je Armina Purić, generalna sekretarka Saveza konjičkih sportova BiH.

Predsjednik Skupštine Saveza, Jasmin Kazazović, istakao je kako je konjički sport poseban jer ne poznaje polne kategorije i prilagođen je svim uzrastima – od djece do starijih ljubitelja jahanja.

Manifestacija je održana uz podršku Olimpijskog komiteta BiH i dio je projekta „EU4Youth – European Week of Sport Beyond Borders in the Western Balkans“, koji finansira Evropska komisija kroz IPA program.

„Ovakvi događaji su prilika za susrete, učenje i stvaranje nove energije kroz pokret,“ poručili su organizatori, naglašavajući da kampanja #BeActive promoviše zdrav način života i vrijednosti koje sport donosi zajednici.

