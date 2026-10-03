Alajbegović emotivnom porukom ispratio Džeku iz reprezentacije: „Kakav igrač, kakav čovjek“

Kerim Alajbegović emotivnom se porukom oprostio od Edina Džeke nakon što je kapiten Zmajeva odigrao posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Džeko je protiv Švedske u Zenici upisao 152. nastup za nacionalni tim, čime je zaključio reprezentativnu karijeru kao rekorder po broju nastupa i golova. Njegov put u reprezentaciji pratili su brojni mlađi fudbaleri koji su uz njega stasavali i jednog dana dobili priliku dijeliti teren s njim.

Među njima je i Kerim Alajbegović, koji je svoju poruku Džeki podijelio nakon oproštaja.

„Kada sam bio mali dječak, sanjao sam da uopće nekako dođem pored ovog čovjeka. Godine kasnije, imao sam mogućnost da dijelim teren s njim“, napisao je Alajbegović.

Mladi reprezentativac zahvalio je Džeki na odnosu koji je imao prema njemu tokom zajedničkog boravka u reprezentaciji.

„Hvala, Edine, za sve i na tome kako si me prihvatio u reprezentaciji. Kakav igrač, kakav čovjek“, poručio je Alajbegović.

Džeko je reprezentativni dres nosio 152 puta i postigao 68 golova, a od nacionalnog tima oprostio se nakon remija protiv Švedske rezultatom 1:1.

Alajbegović o Džeki: „Godine kasnije dijelio sam teren s njim“

Poruka Kerima Alajbegovića podsjetila je na generacijsku ulogu koju je Džeko imao u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, posebno za mlađe igrače koji su uz njega napravili prve korake u nacionalnom timu.