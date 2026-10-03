Odjeća se skupila nakon pranja? Uz ovaj trik možete pokušati vratiti veličinu

Previsoka temperatura tokom pranja ili sušenja može promijeniti veličinu pojedinih komada odjeće. Ako vam se majica, džemper ili drugi odjevni predmet skupio, prije nego što ga otpišete možete pokušati jednostavan postupak uz mlaku vodu i regenerator za kosu.

Trik je namijenjen prvenstveno materijalima koji se mogu nježno istezati dok su mokri. Ipak, rezultat zavisi od vrste tkanine i stepena skupljanja, pa nema garancije da će se odjeća u potpunosti vratiti na prvobitnu veličinu.

Za početak napunite lavabo ili lavor mlakom vodom. Voda ne bi trebala biti vrela, već dovoljno prijatna da u njoj možete držati ruke. Dodajte približno jednu kašiku regeneratora za kosu i promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio.

Skupljeni komad odjeće zatim potpuno potopite u pripremljenu vodu i ostavite da odstoji oko 30 minuta. U tom periodu nemojte ga istezati, već pustite da se tkanina dobro natopi.

Nakon pola sata izvadite odjeću i isperite je mlakom vodom kako biste uklonili višak regeneratora. Vodu potom uklonite nježnim pritiskanjem ili laganim cijeđenjem, bez uvrtanja, jer je mokra tkanina osjetljivija i može se deformisati.

Dok je odjeća još mokra, pažljivo je počnite istezati rukama. Ako se skratila, lagano je razvlačite po dužini, a ako je postala uža, istežite je prema stranama. Pokreti trebaju biti postepeni i nježni kako se materijal ne bi previše razvukao.

Kada odjeću približno vratite na željenu veličinu, ostavite je da se osuši na vazduhu. Sušilicu za veš treba izbjegavati jer bi toplota mogla ponovo dovesti do skupljanja.

Hoće li se skupljena odjeća vratiti na staru veličinu?

Rezultat zavisi od materijala, načina na koji je došlo do skupljanja i promjene koju su vlakna pretrpjela. Zbog toga se ne može očekivati da će svaki komad biti moguće u potpunosti vratiti na prethodne dimenzije.

Posebno kod vrijedne odjeće ili osjetljivih materijala treba prvo provjeriti deklaraciju i uputstva za održavanje. U takvim slučajevima bolje je postupati u skladu s preporukama proizvođača.