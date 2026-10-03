Francuz Jeremie Pignard sudit će utakmicu BiH i Poljske

UEFA je odredila sudijsku postavu za utakmicu Bosne i Hercegovine i Poljske koja će se igrati u ponedjeljak, 5. oktobra, na stadionu Bilino polje u Zenici. Glavni arbitar bit će 39-godišnji Francuz Jeremie Pignard.

Pignard će prvi put suditi utakmicu u kojoj nastupaju reprezentacije Bosne i Hercegovine ili Poljske. FIFA sudija je od 2021. godine, dok se suđenjem bavi od 2003. godine.

Francuski arbitar ove sezone vodio je šest utakmica. Sudio je dva susreta kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dva meča Ligue 1, utakmicu Evropske lige i francuski Superkup.

Na tih šest utakmica Pignard je pokazao ukupno 26 žutih i tri crvena kartona, a dosudio je i tri jedanaesterca.

U Zenici će mu pomagati sunarodnjaci Aurelien Drouet i Hicham Zakrani. Četvrti sudija bit će Jeremie Stinat, dok će u VAR sobi raditi Wily Delajod i Mathieu Vernice.

Utakmica BiH i Poljske igra se od 20:45 sati. Nakon tri kola BiH se nalazi na drugom mjestu grupe B4 sa pet bodova, dok Poljska ima četiri boda i zauzima treću poziciju.